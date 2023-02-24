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Rusya dünyaya duyurdu: Ukrayna asker ve silah yığıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Transdinyester sınırı yakınına asker ve silah yığdığını iddia etti.

Rusya dünyaya duyurdu: Ukrayna asker ve silah yığıyor
Ekleme: 24.02.2023 - 09:32 Güncelleme: 24.02.2023 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Rusya dünyaya duyurdu: Ukrayna asker ve silah yığıyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna yönetiminin Moldova içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesini istilaya yönelik sınıra asker ve silah konuşlandırdığını iddia etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev'in Transdinyester'i istila için hazırlıklarını hızlandırdığı öne sürüldü.

'Topçular atış pozisyonuna konuşlandırılıyor'
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin “Rus ordusunun Transdinyester bölgesine saldırısı” iddiasıyla Transdinyester'e 'provokasyon' yapacağı savunulan açıklamada, “Rusya Savunma Bakanlığı şu anda Ukrayna-Transdinyester sınırı yakınında önemli ölçüde Ukrayna askeri birlikleri ve askeri teknik araçlarının birikmesini, topçuların atış pozisyonlarına konuşlandırılmasını kaydediyor. Ayrıca Transdinyester bölgesi üzerinde Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarının uçuşlarında benzeri görülmemiş şekilde artış var.” ifadelerine yer verildi.

“Rus ordusu provokasyona cevap verecek”
Söz konusu “planlanan provokasyonun” Ukrayna tarafından uygulanmasının “Transdinyester'de yasal olarak konuşlanmış Rus barış gücü birliği” için doğrudan tehdit oluşturacağı kaydedilen açıklamada, “Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna tarafının yaklaşan provokasyonuna uygun cevabı verecektir.” ifadesi kullanıldı.

Moldova'nın Transdinyester meselesi
Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında bulunan Transdinyester Rusya'nın desteğiyle tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle son bulmuştu.

Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde çözüm görüşmeleri başlamıştı. AGİT bünyesinde 5+2 formatında yapılan müzakerelerde Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri yer alıyor.

Moldova içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Birleşmiş Milletler (BM) üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmayan Transdinyester'in kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.

'Barış gücü' adını verdiği askeri birliklerini Transdinyester'e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl milyonlarca dolar aktardığı belirtiliyor.

Rusya'nın Sovyetler Birliği döneminde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan en büyük cephanesi, Transdinyester'in Kobasna köyünde bulunuyor.
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