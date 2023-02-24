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Nurdağı'nda iki evladını kaybeden babanın yürek yakan sözleri

Depremlerden en çok etkilenen ilçe olan Nurdağı'nda iki evladını kaybeden baba, her gün mezarlarını ziyaret ediyor.

Ekleme: 24.02.2023 - 14:07 Güncelleme: 24.02.2023 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
Nurdağı'nda iki evladını kaybeden babanın yürek yakan sözleriKahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkıma yol açtı.

İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki 200 haneli Gökçedere Mahallesi'ndeki birçok ev yerle bir oldu, fay hattının geçtiği mezarlıktaki bazı mezarlar ikiye ayrıldı.

Fay hattı üzerindeki, adeta ortadan ikiye bölünen köyde 70 kişi hayatını kaybetti. 2 metreye yakın yarıkların oluştuğu mahallede oturan Ümit Kaçakçı da depremde kızı 11 yaşındaki Elif ile oğlu 16 yaşındaki Bilal'i kaybetti.

Her gün çocuklarının mezarını ziyaret eden Ümit Kaçakçı, deprem olduğunda Nurdağı merkezde olduğunu ve şiddetli sarsıntı sonrası yanındaki oğlu 18 yaşındaki Ramazan ile 4 kilometrelik yolu koşarak geldiğini belirtti.

Nurdağı'nda iki evladını kaybeden babanın yürek yakan sözleri

'Kızım çok üşürdü'
Enkaz yığını haline gelen evden eşi Zeynep Kaçakçı'nın sağ olarak çıktığını dile getiren Ümit Kaçakçı, şunları söyledi:

Sabah saatlerinde iş makinesiyle enkazı kaldırdığımızda Elif ve Bilal'i çıkardık ama ikisi de can vermişti. 2 çocuğumu da toprağa verdim. O gün yakınlarımızdan olan aynı soy ismi taşıyan 28 kişiyi toprağa verdik. Adeta o gün kıyameti yaşadık. Allah kimseye o günü yaşatmasın. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Evlat acısı çok zor. Ateş düştüğü yeri yakar. Her gün gelip çocuklarımın mezarlarını ziyaret ediyorum, kıyafetlerini düzeltiyorum. Çok büyük bir acı, evlatlarımın acısıyla nasıl yaşayacağım bilemiyorum. Kızım çok üşürdü, o yüzden üşümesin diye annesi montlarını mezarının üzerine serdi. Oğlum da siyah gömleğini çok seviyordu. Şimdi gelip mezarlıkta, çocuklarımız yerine geride kalan kıyafetlerini seviyoruz'

Nurdağı'nda iki evladını kaybeden babanın yürek yakan sözleri
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