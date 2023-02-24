Bakan Koca: Şebeke suyu içmeyin

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:Bugüne kadar toplam 68 binden fazla afetzede taburcu edildi.Çadırkentlerde kurulan toplam 15 acil müdahale ünitesinde 24 bin 500 tedavi yapıldı.Kahramanmaraş'ta ilaç temini ile ilgili sorun yaşanmıyor.Halk sağlığı sorunlarının engellenmesi önemlidir. Depremin ilk gününden itibaren suların klorlanmasını düzenli olarak yapıyoruz. Su numunelerinin analizleri burada Kahramanmaraş Merkez Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılmaktadır. Valilik ve kaymakamlıklar açıklama yapana kadar şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmayalım.Tetanoza karşı dikkatli olunmalı. Tedbire büyük önem veriyoruz.Deprem bölgesinde çalışanlara tetanoz aşılarını yaptık.2 milyondan fazla N95 maske dağıttık, enkaz çalışmalarında maske kullanımı ihmal edilmemelidir.Bölgedeki sağlık çalışanları için yeni bir düzenleme yapıyoruz. Gönüllü olarak çalışmak isteyen ekiplerin taleplerini iletebilmesi için ortak uygulama üzerinden başvuru formu oluşturulmuştur.Görev yeri halen deprem bölgesi olup başka bir ile atanmak isteyen çalışanlar için tayin başvuruları da personel bilgi sistemleri üzerinden alınacaktır.