İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar: İBB, acil yıkılması gereken 318 binaya hiçbir şey yapmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB'nin geçtiğimiz aylarda 28 bin 900 binada tarama yaptığını, 318 binanın acilen yıkılması gereken bina olarak tespit edilmesine rağmen hiçbir işlem yapmadığını söyledi.Büyükşehir Belediyesi'ne 'Peki içinde oturan vatandaşa bilgi verdiniz mi?' sorusunu yönelttiklerini dile getiren Kaynar, 'Cevap; 'Herhangi bir tebligat yapmadık' oldu' ifadelerini kullandı.İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, şu ifadeleri kullandı:'Aldığımız bilgileri size okuyorum. 'Bina taraması yaptık' dedi. Kaç bina taradınız? 28 bin 900 adet binayı taradık. Sonuç ne? Toplamda 318 bina öncelikli olarak ele alınması gereken, acilen müdahale edilmesi gereken bina. Peki müdahale edildi mi? Hayır. Bu 318 tane hemen, en ufak bir etkide yıkılacak olan binalarla ilgili ne yaptınız? dedim.Bu içinde olan vatandaşlara herhangi bir tebligat yaptınız mı? Sorumuz bu. Aldığımız notlardan okuyorum. Cevap; herhangi bir tebligat yapmadık.Peki içinde oturan vatandaşa bilgi verdiniz mi? Cevap; 'Binasının durumunu merak eden, isteyene bildirdik' oldu.318 tane yıkılma tehlikesi olan binalarla ilgili ne oldu? Ne olacak şimdi? 'Biz ilçe belediyelerine bu konuyla ilgili yazı yazdık' diyor. Yazı, 'Sizin ilçenizde bizim tespitlerimize göre şu bina riskliymiş. Siz bakın çaresine…'Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediyoruz. Büyükşehir Belediyesi yapılan işlemleri bu şekilde bize anlattı.'