Bakan Yanık'tan afet bölgesinde sağlanan 'psikososyal destek hizmeti' ile ilgili açıklama

Bakan Yanık, afet bölgesinde sağlanan psikososyal destek hizmetine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremden etkilenen illerde 583 bin 751 kişiye psikososyal destek hizmeti sağladıklarını bildirdi.Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:'Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 3 bin 326 personelimizle 583 bin 751 vatandaşımıza, deprem bölgesi dışındaki illerimizde ise 3 bin 533 personelimizle 274 bin 933 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sağladık.'