Dünya basınında dikkat çeken deprem analizi: Türkiye başkalarına hep cömert davrandı

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler nedeniyle 11 ilde büyük yıkımlar meydana geldi.Dünya tarihinin de en büyük afetlerinden biri olarak kabul edilen deprem felaketlerinin ardından çok sayıda ülke, Türkiye için yardım seferberliği başlattı. Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra insani yardım, maddi ve manevi desteğin yağdığı Türkiye için sayısız birlik mesajı da geldi.Dünyanın dört bir yanından yardımların yağdığı Türkiye için dikkat çeken bir analiz, Katar merkezli Al Jazeera'dan geldi. Joseph Stepansky imzalı analizde, yaşanan uluslararası seferberliğin Türkiye'nin uzun yıllardır yürüttüğü 'yardım diplomasisi'nin bir sonucu olduğuna vurgu yapıldı.Analizde, 'Türkiye, 2013 yılından bu yana AK Parti'nin benimsediği insani diplomasi anlayışı doğrultusunda çalıştı. Sayısız ülkeye yardım eli uzatan Türkiye, yıllardır sürdürdüğü insani yardım ağırlıklı dış politikasıyla küresel nüfuz kazandı' ifadeleri yer aldı.Felaketin ardından küresel çapta Türkiye ile ilgili verilen destek mesajlarına da dikkat çekildi. Analizde, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price'ın 'Tıpkı Türkiye'nin geçmişte birçok ülkeye kendi insani kurtarma uzmanlarını göndermesi gibi Washington da Türkiye'ye yardım sağlamaya devam edecek' sözü, bu yardım diplomasisinin bir yansıması olarak yer aldı.Depremlerin ardından Birleşmiş Milletler Türkiye'de koordinatörü Alvaro Rodriguez'in, dünyaya Türkiye'nin mültecilere ev sahipliği yaptığını hatırlattığının belirtildiği analizde BM yetkilisinin, 'Dolayısıyla insanlar bunu hatırlamalı ve cömert olmalı. Çünkü Türkiye başkalarına cömert davrandı' ifadelerine dikkat çekildi.Analizde, 2005'ten 2019'a kadar Türkiye'nin resmi acil ve insani yardım harcamalarının 178 milyon dolardan 7.5 milyar dolara çıktığı hatırlatıldı.İtalya'da Trieste Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü olan Federico Donelli'nin 'Beni en çok etkileyen Güney Afrika, Etiyopya gibi büyük bölgesel oyuncuların ve hatta Sudan, Burundi ve Somali gibi birçok iç sorunu olan ülkelerin derhal Türkiye'ye yardım ekipleri göndermesiydi.Kaynak mevcudiyeti ve Ankara ile ilişkilerin türü ne olursa olsun, tüm Afrika ülkeleri Türkiye'ye yakınlıklarını hissettirmeye çalıştı.Bu tepki, şüphesiz, Türkiye'nin uluslararası satranç tahtasındaki varlığını ve görünürlüğünü artırmak için insani diplomasi de dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanan bir dış politikanın sonucudur' ifadeleri de kullanıldı.