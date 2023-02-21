İskenderun'da depremin ardından sessizlik hakim

Yıkıcı depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde çok sayıda bina, enkaza dönüştü.Sahil kenti olması dolayısıyla yardım gemilerinin ulaştığı İskenderun, Antakya başta olmak üzere diğer ilçelere de lojistik üssü olarak hizmet verdi. Defne merkezli 6.4 ve Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremler ise dün akşam saatlerinden itibaren ilçe merkezinde paniğe neden oldu.Sabahın ilk saatleriyle birlikte ilçe merkezinde sessizlik hakim oldu.Kentin en işlek bulvarında araç trafiğinin olmadığı, sabah saatlerinde yoğunluk yaşanan sahildeki bisiklet ve yürüyüş yollarında ise neredeyse hiç kimsenin bulunmadığı gözlendi.Sokaklardaki sakinlik, drone'la havadan görüntülendi.