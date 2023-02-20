Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen H.Ç. ve S.A. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk ediken zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı
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