Hatay Valiliği binası kullanılamaz hale geldi
Hatay'da meydana gelen depremin ardından Hatay Valiliği'nin tarihi binasının hasar alarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışan Türkiye, yine depremi yaşadı.
Akşam saatlerinde önce merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4'lük bir sarsıntı yaşandı.
Büyük panik yaşayan depremzedeler daha sonra Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem hissedildi.
Hatay Valiliği binasının bir bölümü yıkıldı
Depremzedeler çadırlarından çıkıp dışarıda beklerken, Hatay'dan sarsıntıların boyutunu gösteren durumlar gün yüzüne çıkmaya başladı.
Peş peşe gelen sarsıntılar nedeniyle Hatay Valiliği'nin tarihi binası da hasar aldı.
Deprem nedeniyle hasar alan bina kullanılamaz hale gelirken, valilik binasının bir bölümü yıkıldı.
Akşam saatlerinde önce merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4'lük bir sarsıntı yaşandı.
Büyük panik yaşayan depremzedeler daha sonra Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem hissedildi.
Hatay Valiliği binasının bir bölümü yıkıldı
Depremzedeler çadırlarından çıkıp dışarıda beklerken, Hatay'dan sarsıntıların boyutunu gösteren durumlar gün yüzüne çıkmaya başladı.
Peş peşe gelen sarsıntılar nedeniyle Hatay Valiliği'nin tarihi binası da hasar aldı.
Deprem nedeniyle hasar alan bina kullanılamaz hale gelirken, valilik binasının bir bölümü yıkıldı.
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