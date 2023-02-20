Hatay Valiliği binası kullanılamaz hale geldi

6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışan Türkiye, yine depremi yaşadı.Akşam saatlerinde önce merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4'lük bir sarsıntı yaşandı.Büyük panik yaşayan depremzedeler daha sonra Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem hissedildi.Depremzedeler çadırlarından çıkıp dışarıda beklerken, Hatay'dan sarsıntıların boyutunu gösteren durumlar gün yüzüne çıkmaya başladı.Peş peşe gelen sarsıntılar nedeniyle Hatay Valiliği'nin tarihi binası da hasar aldı.Deprem nedeniyle hasar alan bina kullanılamaz hale gelirken, valilik binasının bir bölümü yıkıldı.