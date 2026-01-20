Geleceğin Karavanları! Güneş Enerjisi Detayı...

Hyundai, Stuttgart'ta düzenlenen CMT fuarında 'elektrikli bir karavan nasıl olmalı' sorusuna yanıt veren yenilikçi Staria Camper konseptini sergiledi.Sadece bir şov aracı olmayan bu model, Avrupa'daki kampçıların ihtiyaçlarına ve geri bildirimlerine göre şekillenecek gerçekçi bir yol haritası sunuyor.Elektrikli minivanın fütüristik tasarımına sadık kalınan konseptte, gövdeyle bütünleşen ve aerodinamik yapıyı bozmayan elektrikli bir tavan çadırı bulunuyor.Tavanın üzerinde yer alan 520 watt gücündeki güneş paneli, ideal koşullarda günde 2,6 kWh enerji üreterek buzdolabı ve aydınlatma gibi cihazları besleyebiliyor.Aracın içinde 180 derece dönebilen elektrikli koltuklar sayesinde yağmurlu günlerde bile ferah bir yaşam alanı oluşturulabiliyor.Ayrıca arka koltuklar tek bir tuşla iki kişilik konforlu bir yatağa dönüşerek pratik bir kullanım sağlıyor.Konseptte kullanılan 'Smart Glass' teknolojisi, camların tek dokunuşla karartılmasını sağlayarak hem mahremiyet sunuyor hem de güneş ısısını engelliyor.Standart Staria altyapısını koruyan araç, 800 voltluk hızlı şarj mimarisi, 218 beygir güç ve 400 kilometre menzil değeriyle geliyor.