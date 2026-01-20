WhatsApp Web’e beklenen özellik geliyor! Grup sesli ve görüntülü arama desteği

WhatsApp Web kullanıcılarının uzun süredir beklediği özellik sonunda geliyor. Şu anda geliştirme aşamasında olan bu özellik sayesinde, kullanıcılar Chrome, Edge veya diğer tarayıcılar üzerinden doğrudan grup aramalarını başlatıp katılabilecek. Bunun için ekstra bir uygulama yüklemeye gerek kalmayacak ve WhatsApp Web'in fonksiyonları mobil deneyime daha da yaklaşacak.İddialara göre WhatsApp, web sürümündeki grup aramalarını ilk aşamada 8 veya 16 kişilik katılımla sınırlı tutabilir, ancak nihai hedef 32 kullanıcıya kadar sesli ve görüntülü görüşmeyi desteklemek. Bu sayı, platformun mobil uygulamalarında halihazırda desteklenen maksimum kullanımla uyumlu bir seviyeyi işaret ediyor.Yeni özellik ayrıca grup sohbetlerinden direkt çağrı linki oluşturma olanağı da sunabilir. Böylece bir arama için link paylaşarak diğer katılımcıların toplantıya kolayca katılması sağlanabilecek. Kullanıcılar aramalarını ister sesli ister görüntülü olarak başlatma seçeneğine sahip olacak.WhatsApp Web'in şimdiye kadar grup aramaları için doğrudan destek sunmaması, platformu mobil uygulamalar ve masaüstü yazılımlar karşısında geride bırakıyordu. Bu yeni geliştirme ile web tarayıcısından bilgisayar veya tablet üzerinden görüşmek daha kolay hale gelecek. Grup toplantıları, aile sohbetleri veya uzaktan çalışma çağrıları tarayıcı üzerinden yapılabilecek.WhatsApp'ın bu özelliği ne zaman tüm kullanıcılara sunacağı henüz resmi olarak açıklanmadı; ancak testlerin ilerlediği ve yakında geniş kapsamlı bir dağıtımın başlayabileceği düşünülüyor.