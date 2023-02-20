  • USD: 18,84 - 18,88
  • EURO: 20,14 - 20,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hatay'da deprem sonrası ev yan yattı, facia ucuz atlatıldı

Hatay merkezli deprem sonrası Antakya ilçesinde hasarlı olan bir bina yan yatarken, facia ucuz atlatıldı.

Ekleme: 20.02.2023 - 23:49 Güncelleme: 20.02.2023 - 23:49 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da deprem sonrası ev yan yattı, facia ucuz atlatıldı
Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören bir bina, bu akşam Hatay merkezli peş peşe meydana gelen depremlerle birlikte büyük bir gürültüyle yan yattı.

O sırada oradan geçen vatandaşlar ve araçlar olmaması sayesinde facia ucuz atlatıldı.

Bir vatandaş, "Tam arabamı çalıştıracaktım, o sırada deprem oldu. Neredeyse araba devriliyordu. Bina yan devrildi, ortalık toz duman oldu" dedi.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bakan Soylu: Antakya'da fayın bir bölümü daha kırıldı...
Prof. Dr. Naci Görür: Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 11 gün önce katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu! Söyledikleri gerçek oldu...
Bakan Kirişci'den Hatay depremi sonrası açıklama! Barajları tehdit eden durum yok
Bakan Akar ve Bakan Koca depreme AFAD Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Karaçay Barajı'yla ilgili bir risk yok
Süleyman Soylu, Hatay'da meydana gelen depremlerle ilgili konuştu
Hatay ve çevre illerde hissedilen peş peşe depremler...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayetine yönelik soruşturmada bir şüpheli daha tutuklandı
Bakan Kurum'dan deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili açıklama: Yüzde 70'e ulaştı!
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlarda yalan diz boyu
Bakan Murat Kurum: Deprem bölgesinde koordinasyonu TOKİ eliyle yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar! AK Partili belediye Gürkan Can'a sahip çıktı...
Adıyaman’da çocuklar çadır sınıflarda dersbaşı yaptı
Deniz Akkaya açtı ağzını yumdu gözünü! Ses kaydını paylaştı: 3,5 milyon Euro... 'Şovunu yaptın olacaklara katlanacaksın'
‘Deprem vergileri nerede?’ manipülasyonuna karşı; İşte kalem kalem vergilerinin harcandığı yerler...
Başkan Erdoğan ile Bahçeli depremden etkilenen Hatay'a gitti
Murat Kurum: Deprem bölgesinde altı dükkan, üstü daire dönemi kapanacak
Türkiye'de deprem riski: MTA diri fay hattı haritasını açıkladı

Türkiye'de deprem riski: MTA diri fay hattı haritasını açıkladı

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

11 ili vuran depremin yıkım gücünü açıkladı: Dünyada çok az görülen bir durum

11 ili vuran depremin yıkım gücünü açıkladı: Dünyada çok az görülen bir durum

Hatay’da enkazdan çıkan avukat Ece’den acı haber: Son bakışı ve sözleri yürek parçaladı!

Hatay’da enkazdan çıkan avukat Ece’den acı haber: Son bakışı ve sözleri yürek parçaladı!

Kara delik gibi yuttu: Böylesine daha önce hiç rastlanmadı kimse nereye gittiğini bilmiyor

Kara delik gibi yuttu: Böylesine daha önce hiç rastlanmadı kimse nereye gittiğini bilmiyor

Japon mühendis tek tek açıkladı: Olası İstanbul depreminde en dayanıklı ilçeler

Japon mühendis tek tek açıkladı: Olası İstanbul depreminde en dayanıklı ilçeler