Ege Denizi'nde ilginç görüntü: Sırrı çözülemedi herkesi tedirgin eden olay bu sabah kaydedildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan görüntü vatandaşları da tedirgin etti.

Fethiye Körfezi'nde deniz suyunun çekilmesiyle oluşan görüntü, kordona gezintiye gelenleri şaşırttı.Foça Mahallesi Çalış mevkiisinde bölgede yaşayanlar ve ziyaretçiler ortaya çıkan manzaranın fotoğraflarını çekti. Deniz suyunun yaklaşık 10 metre çekilmesiyle, Murt Deresi'nin taşıdığı alüvyonların oluşturulduğu küçük adacık da ortaya çıktı.Çekilmenin ardından kıyıda beliren atıklar, Fethiye Belediyesi ekiplerince toplandı. Deniz suyu çekilmesinin, gelgit hareketleri ve rüzgar basınç değişikliklerinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.Ege Denizi'nde kaydedildi Tedirgin eden görüntü bu sabah çekildi.