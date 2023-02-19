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Samsun'da altından sokak geçen 5 katlı bina endişeye neden oldu

Binanın yıkılmasının ardından diğer binanın da altının açılmasıyla, söz konusu apartmanın alt kısmı yayaların kullanımına sunuldu. Ortaya çıkan manzara sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 19.02.2023 - 10:44 Güncelleme: 19.02.2023 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Samsun'da altından sokak geçen 5 katlı bina endişeye neden olduKahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye'nin gündemine oturdu.

14'üncü güne girilen asrın felaketinde, can kayıpları yürekleri dağladı.

11 ilde etkili ola sarsıntı nedeniyle binlerce bina yerle bir oldu. Bunun üzerine yetkililer bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Yapılan incelemelerde yapılan ihmalkarlıklar gözler önüne serildi.

Bu kapsamda hasarlı binalar için tespit edildi.

5 katlı bina gündem oldu
Yaşanan acı olay, yurt genelinde endişeye yol açtı. Vatandaşlar oturdukları binaların sağlam olup olmadığını öğrenmek için hareke geçti.

Sosyal medyada da tehlike arz eden binalar gündem olmaya başladı. Bunlardan biri de Samsun'daki 5 katlı bir binaya ait.

Yayalar kullanmaya başladı
Söz konusu binanın altından sokak geçmesi, görenleri şaşkına çevirdi.

Yıllar önce belediyenin planladığı sokak üzerine iki bina yapıldı. Çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, bundan 11 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın da altının açılması sonucunda yayaların kullanımına sunuldu.

Akıllara yeniden geldi
Altından sokak geçen apartman, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından tekrar akıllara geldi.

Vatandaşlar, söz konusu bina gibi tehlike arz edebilecek binalara karşı önlem alınmasını istedi.

'Sağlam yapıldıysa belki bir şey olmaz'
Altından sokak geçen Aydoğan Apartmanı'nın tehlikeli olabileceğini belirten çevre sakini İbrahim Kaya, “Gördüğüm kadarıyla bina tehlikeli. Benzer binalar farklı şehirlerde de var. İyi, sağlam yapıldıysa belki bir şey olmaz ama nasıl yapıldığını bilemiyoruz. Eğer bina zamanında sağlam yapılmadıysa problem çıkartabilir.” dedi.

'Mutlaka önlem alınmalı'
Tehlikeli binalara karşı önlem alınması gerektiğini vurgulayan Sinan Sinkaya da şöyle konuştu:

Binanın altından sokak geçiyor. Böyle tehlike arz eden binalarla ilgili mutlaka önlem alınmalı. Son depremlerdeki bina yıkılmalardan dolayı birçok can kaybımız yaşandı. Ben hayatımda ilk defa böyle bir bina görüyorum. Binanın altından geçerken yıkım olsa altında insan da kalabilir. Samsun'da da bir deprem meydana gelebilir. Bizler de vatandaş olarak tedbirlerimizi alıp, böyle durumları yetkililere bildirmemiz gerekiyor.

Apartmanın altından geçen sokak, kestirme olduğu için mahalle sakinleri tarafından sıklıkla kullanılıyor.
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