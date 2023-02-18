Kruvaziyer gemisi depremzedelerin konaklaması için İskenderun'a yanaştı

Kahramanmaraş merkezli deprem etrafındaki 11 ili ve 13,5 milyon kişiyi doğrudan etkiledi.Evleri yıkılan ya da ağır hasarlı olup, içine girilemeyecek durumda olanlar için üniversite yurtları, Türkiye genelindeki oteller gibi çözümler bir bir devreye giriyor.1.056 yatak kapasiteli kruvaziyer gemisi depremzedeleri bekliyorBunlardan biri olan İskenderun'da depremzedelerin konaklaması için tahsis edilen 1.056 yatak kapasiteli kruvaziyer gemisi de İskenderun Körfezi'ndeki Tosyalı Limanı'na yanaştı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremzedelere tahsis edilecek gemide incelemede bulunarak gemi hakkında bilgi aldı ve açıklamalarda bulundu.Bakan Fatih Dönmez, İskenderun Körfezi'ne gelen 1056 yataklı gemiye bugün itibarıyla depremzedelerin yerleştirilmeye başlanacağını bildirdi.İskenderun'da arama kurtarma faaliyetlerinin büyük oranda tamamlandığını kaydeden Dönmez, aramaların devam ettiği birkaç enkazın bulunduğunu söyledi.Dönmez, depremden etkilenen vatandaşların geçici barınması ve konaklaması için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:'İlk etapta çadırlarda insanlarımızı barındırmaya gayret ediyoruz. Ardından da konteynerlerin, prefabrik yapıların yerleştirileceği alanları tespit ettik. Konteyner, prefabrik inşaatları devam ediyor. Ancak şöyle bir imkan da elimize geçti. İskenderun bir körfez, deniz kentimiz. Limanları müsait. Akdeniz, Ege'de hizmet veren yataklı gemilerle de irtibata geçtik. İlk etapta temasa geçtiğimiz bir gemiyle de anlaşma sağlandı ve gemiyi de şu anda İskenderun Körfezi'ne getirdik. Arkamızda bulunan gemi 400 kamaralı ve 1.056 yataklı bir gemidir. Burada depremzede vatandaşlarımızın her türlü barınma yeme, içme ihtiyaçları, hatta sosyal ihtiyaçları karşılanabilecek bir imkana kavuşturmuş oluyoruz.'AFAD merkezine gelen müracaatlar içerisinde öncelikli olarak dezavantajlı gruplar olmak üzere gemiye bugün itibarıyla yerleştirmelerin başlayacağını ifade eden Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:Dönmez, depremzedelerin geçici olarak konaklaması için bölgeye getirilecek diğer iki geminin de 1.500'er yatak kapasitesine sahip olduğunu söyledi.Söz konusu gemilerin yanaştırılacağı limanlarla ilgili çalışmaların yapıldığını belirten Dönmez, 'Hazırlıkları yapılıyor. Birkaç hafta içinde limanda demirlemeyi planlıyoruz.' ifadesini kullandı.Depremzedelerin konuklaması ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın depremden etkilenen il ve ilçe merkezlerinde konutların yapılacağı yerleri tespit ettiğini ifade eden Dönmez, şunları kaydetti: