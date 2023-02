Dışişleri Bakan yardımcılıklarına yeni atama...

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığı'na yeni atamalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakan yardımcılıklarına Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay atandı.Burak Akçapar, 2021'de İspanya Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak 11 Mayıs 2021 günü göreve başlamıştır. Büyükelçi Akçapar aynı zamanda Andorra Prensliği nezdinde akredite Büyükelçi olarak da görev yapmaktadır.1967 İstanbul doğumlu olan Burak Akçapar diplomasi mesleğine 1988 yılında başlamış, Türkiye'yi Hindistan Cumhuriyeti nezdinde Büyükelçi, Nepal Federal Demokratik Cumhuriyeti, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti ve Maldivler Cumhuriyeti nedinde akredite Büyükelçi (2011-2016); Vaşington-Amerika Birleşik Devletleri ve Doha-Katar’daki Büyükelçiliklerinde Misyon Şefi Yardımcısı; Hamburg-Almanya’da Muavin Konsolos olarak temsil etmiş, NATO Uluslararası Yazmanlığı Savunma Planlaması ve Harekâtlar Bölümü’nde Uluslararası Memur olarak çalışmıştır.Merkezdeki görevleri sırasında en son Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürü olarak çalışmış, öncesinde Siyaset Planlama Genel Müdürü, Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı, Siyaset Planlama Daire Başkanı, Uluslararası Güvenlik ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcılığında Başkatip ve Üçüncü Katip olarak hizmet vermiştir.Hindistan’daki Büyükelçiliği sırasındaki diplomatik alandaki çalışmaları için kendisine Gujarat eyaletinde Rai Üniversitesi tarafından 2015 yılında Onursal Doktora derecesi layık görülmüştür. NATO’daki çalışmaları nedeniyle de 2002 yılında NATO Genel Sekreteri tarafından Mükemmeliyet Nişanı ile taltif edilmiştir.Aynı zamanda Uluslararası İlişkiler Doçenti olan Burak Akçapar, Lisans derecesini Siyaset Bilimi alanında Boğaziçi Üniversitesi’nde, Doktorasını ise Uluslararası Hukuk alanında Hamburg Üniversitesi’nde dereceyle kazanmış, doktora tezi seçilerek aynı yıl bir kitap olarak yayınlanmıştır. Kiel ve doktora sonrası Harvard Üniversitelerinde icracı eğitim programlarına katılmış ve yayın yapmıştır. Oxford University Press, Rowman and Littlefield, Nomos, Palgrave, New York University, Türkiye Bilimler Akademisi ve Harvard Business Review dahil saygın yayınevlerince yayınlanmış 3 kitabı ve birçok kitap bölümü ve makalesi bulunmaktadır. Son kitabının Türkçe çevirisi Koç Üniversitesi tarafından 2022 yılı Mart ayında yayımlanmıştır.Burak Akçapar, Sunday Standard ve New Indian Express gazetelerinde kendi aylık köşesinin yazarlığını da yapmıştır.7 Şubat 1966 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1989 yılında Dışişleri Bakanlığı’na katılmıştır.Büyükelçi Mehmet KemalBozay, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk’a Güven Mektubunu 24 Ocak 2019 tarihinde sunmuştur.Daimi Temsilci Büyükelçi Bozay’ın daha önceki görevleri ise şöyle;2016-2018 Büyükelçi, Avrupa ve AB İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı, 2012-2016 Büyükelçi, T.C. Belgrad Büyükelçiliği, 2009-2012 Elçi, Müsteşar Özel Müşaviri; Müsteşar Özel Müşavirliği, Dışişleri Bakanlığı, 2005-2009 Müsteşar, Büyükelçilik Birinci Müsteşarı; T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği, 2003-2005 Şube Müdürü, Daire Başkanı; Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı, 1999-2003 Müsteşar, T.C. BM Nezdinde Daimi Temsilciliği, 1997-1999 Bakan Özel Kalem Müdür Yardımcısı, Bakan Özel Kalem Müdürü; Dışişleri Bakanlığı, 1996-1997 Başkatip, T.C. Saraybosna Büyükelçiliği, 1993-1996 İkinci Katip, T.C. Lübliyana Büyükelçiliği, 1991-1993 Üçüncü Katip, T.C. Tahran Büyükelçiliği, 1990-1991 Aday Meslek Memuru, Ataşe; Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı, 1990 Askerlik Hizmeti, 1989-1990 Aday Meslek Memuru, Körfez İslam Ülkeleri Dairesi Dışişleri Bakanlığı.Yabancı dili İngilizce’dir. Evli ve bir kızı vardır.