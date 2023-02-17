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Danıştay saldırganı Alparslan Arslan çöp poşetiyle intihar etti

2006 yılında gerçekleştirilen Danıştay saldırısı kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan Alparslan Arslan Maltepe Cezaevi’nde tek başına kaldığı koğuşta ölü bulundu. Arslan’ın çöp poşetlerini ilmek yapıp kendisini kapıya astığı iddia edildi.

Danıştay saldırganı Alparslan Arslan çöp poşetiyle intihar etti
Ekleme: 17.02.2023 - 11:56 Güncelleme: 17.02.2023 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
Danıştay saldırganı Alparslan Arslan çöp poşetiyle intihar etti
2006 yılında Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği, üç kişinin ise yaralandığı Danıştay Saldırısının faili avukat Alparslan Arslan'ın cezaevinde ölü bulunduğu ortaya çıktı. Maltepe Cezaevi'nde koğuşunda intihar ettiği ifade edilen Arslan'ın çöp poşetlerini ilmek yaparak kendisini astığı belirtildi. Arslan'ın tek kişilik koğuşta kaldığı ve kendisini kapıya astığı öğrenildi.

KANLI SALDIRIYA GİDEN SÜREÇ

Avukatlık yapan Alparslan Arslan,17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay İkinci Dairesi'ne silahlı saldırı düzenlemişti. Arslan'ın saldırısında dört Danıştay üyesi yaralanmış ve hakim Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmişti. Saldırıdan sonra Sanık Arslan'ın ifadesi ile yapılan araştırmalarda, Danıştay'daki kanlı saldırıya giden sürecin, Danıştay 2. Dairesinin 8 Şubat 2006'da verdiği başörtüsü kararıyla başladığı ortaya çıkmıştı.

Arslan, Danıştay 2. Dairesi Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç, Mustafa Yücel Özbilgin, Ayfer Özdemir ve Kamuran Erbuğa'dan oluşan 5 kişilik heyetin toplantısı sırasında müzakere salonuna girerek ateş açmıştı. Üye Mustafa Yücel Özbilgin'in vefatıyla diğerlerinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıdan sonra kaçmaya çalışan Alparslan Arslan, Danıştay binası içinde yakalanmıştı. Arslan polise ve savcılıkta verdiği ifadesinde, saldırıyı başörtüsü kararı nedeniyle tek başına gerçekleştirdiğini söylemişti.

Ancak saldırının Ergenekon tarafından azmettirildiği iddiaları üzerine daha sonra Danıştay ve Ergenekon davaları birleştirilmiş ve Arslan'ın İstanbul'daki davada tekrar yargılanmaya başlanmıştı.5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 90 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 25 Kasım 2020'de ise Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Alparslan Arslan'a verilen 'Ağırlaştırılmış müebbet' ve 72 yıl hapis cezasını onadı.

Cezası onandıktan sonra Maltepe Cezaevi'ne konulan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Alparslan Arslan, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Arslan tedavisinin ardından tekrar cezaevine konulmuştu.

Danıştay saldırganı Alparslan Arslan çöp poşetiyle intihar etti

Danıştay saldırganı Alparslan Arslan çöp poşetiyle intihar etti
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