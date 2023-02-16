Tunus'tan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için iki uçakla yardım

Tunus'tan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde zarar gören Türkiye ve Suriye'deki afetzedelere 20 ton tıbbi malzeme, gıda ve battaniye gönderildi.

Tunus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yardımların iki uçakla Türkiye'ye ulaştırılacağı bilgisine yer verildi.Açıklamada, yardım götüren uçakla Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibin yanı sıra Tunus Kızılay'ı ve sağlık personelinin geri döneceği bildirildi.Tunus, 6 Şubat'taki depremlerin ardından bir gün sonra bölgeye 41 kişilik arama kurtarma ekibinin yanı sıra 4 özel eğitimli köpek ve enkaz çalışmaları için teknik ekipman sevk etmişti.