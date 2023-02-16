Sağlık Bakanı Koca’dan deprem bölgeleriyle ilgili madde madde hijyen açıklaması
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, çadır ve konteyner kentlerin bulunduğu afet bölgelerinde bulaşıcı hastalık olasılığına karşı koordineli ekipler aracılığıyla hijyenle ilgili yapılanları sosyal medyadan açıkladı. İşte madde madde yapılanlar…
Kahramanmaraş merkezli 7,7-7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Türkiye devletinin tüm kurumları, yerel yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar yardım seferberliği başlattı.
Ülkenin il ve ilçe belediyelerinden görevliler depremden etkilenen 11 ilin hijyeniyle ilgili çalışma yürütürken koordineli ekipler işlemleri sürdürüyor.
BAKAN KOCA'DAN HİJYEN AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da deprem bölgelerinde sağlık açısından önemli olan hijyenle ilgili olarak koordineli ekiplerle yapılan hijyen işlemlerini sosyal medyadan paylaştı. İşte Koca'nın madde madde yapılanlara dair açıklaması…
* Çadır ve konteyner kentlerin bulunduğu afet bölgelerinde bulaşıcı hastalık olasılığına karşı:
* Dezenfeksiyon işlemleri
* Tuvalet temizliği
* Kemirgenlere karşı önlem çalışmaları
* Bit, pire, haşere ilaçlamaları
* Çöp toplama ve genel çevre temizliği
* Sistemli şekilde sürdürülmektedir.
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