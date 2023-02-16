Sağlık Bakanı Koca’dan deprem bölgeleriyle ilgili madde madde hijyen açıklaması

Kahramanmaraş merkezli 7,7-7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Türkiye devletinin tüm kurumları, yerel yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar yardım seferberliği başlattı.Ülkenin il ve ilçe belediyelerinden görevliler depremden etkilenen 11 ilin hijyeniyle ilgili çalışma yürütürken koordineli ekipler işlemleri sürdürüyor.BAKAN KOCA'DAN HİJYEN AÇIKLAMASISağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da deprem bölgelerinde sağlık açısından önemli olan hijyenle ilgili olarak koordineli ekiplerle yapılan hijyen işlemlerini sosyal medyadan paylaştı. İşte Koca'nın madde madde yapılanlara dair açıklaması…