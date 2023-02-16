Mersin’de feci kaza! Cezaevi aracıyla kamyon çarpıştı, 23 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde cezaevi ring aracıyla kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu aralarında 11 jandarma ve 10 mahkumun bulunduğu 23 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Alifakı Mahallesi Tuzla Karataş yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Tarsus Cezaevindeki mahkumları taşıyan 80 HC 331 plakalı ring aracı ile 33 AAZ 947 plakalı kamyon sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı.
İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhaber üzerine olay yerine ekipler sevk eildi.
KAZADA 23 KİŞİ YARALANDI
Kaza, ilçeye bağlı Alifakı Mahallesi Tuzla Karataş yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Tarsus Cezaevindeki mahkumları taşıyan 80 HC 331 plakalı ring aracı ile 33 AAZ 947 plakalı kamyon sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı.
İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhaber üzerine olay yerine ekipler sevk eildi.
KAZADA 23 KİŞİ YARALANDI
Kazada 11 jandarma, 10 mahkum, 1 personel ve kamyon sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, şoför mahallinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Kazada toplam 23 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhaber üzerine olay yerine ekipler sevk eildi.
KAZADA 23 KİŞİ YARALANDI
Kaza, ilçeye bağlı Alifakı Mahallesi Tuzla Karataş yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Tarsus Cezaevindeki mahkumları taşıyan 80 HC 331 plakalı ring aracı ile 33 AAZ 947 plakalı kamyon sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı.
İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhaber üzerine olay yerine ekipler sevk eildi.
KAZADA 23 KİŞİ YARALANDI
Kazada 11 jandarma, 10 mahkum, 1 personel ve kamyon sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, şoför mahallinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Kazada toplam 23 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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