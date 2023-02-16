Mersin’de feci kaza! Cezaevi aracıyla kamyon çarpıştı, 23 kişi yaralandı

Kaza, ilçeye bağlı Alifakı Mahallesi Tuzla Karataş yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Tarsus Cezaevindeki mahkumları taşıyan 80 HC 331 plakalı ring aracı ile 33 AAZ 947 plakalı kamyon sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı.Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhaber üzerine olay yerine ekipler sevk eildi.Kaza, ilçeye bağlı Alifakı Mahallesi Tuzla Karataş yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Tarsus Cezaevindeki mahkumları taşıyan 80 HC 331 plakalı ring aracı ile 33 AAZ 947 plakalı kamyon sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı.Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhaber üzerine olay yerine ekipler sevk eildi.Kazada 11 jandarma, 10 mahkum, 1 personel ve kamyon sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, şoför mahallinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.Kazada toplam 23 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.