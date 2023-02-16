Malatya’da yıkılan binalardan dolayı tutuklu sayısı 11 oldu
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik soruşturma soncunda ilk aşamada 19 şüpheliden 11’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat depremlerine yönelik soruşturma soncunda ilk aşamada 19 şüpheliden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan 20 şüphelinin yakalanması yönelik yurt dışı yasağı tedbir kararı verildi.
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