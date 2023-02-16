Bakan Bozdağ'dan 'deprem' soruşturmalarına ilişkin açıklama: 54 şüpheli tutuklandı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 245 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 54 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalara yönelik açıklama geldi. Bakan Bozdağ, 245 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 54 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.Bakan Bozdağ, 'Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te delil tespit işlemleri tamamlanmıştır. Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır.' dedi.