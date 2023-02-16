Adıyaman'da binden fazla iş makinesi enkazlarda çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrası İçişleri Bakanlığı afet bölgelerinde koordinasyonu sağlamak üzere kaymakamları görevlendirdi. Adıyaman'da görevlendirilen Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, “Afet koordinasyonunda görevlendirilmek üzere Adıyaman il merkezinde görevlendirildik. Ben 13 gündür buradayım. Depremin ilk gününden beri yardımlaşma ve dayanışma örneği ortaya kondu. Devletimizin bütün gücüyle afetzedelerin yardımına koştuğunu, yüzlerce iş makinesinin şehre girişini gördüm” dedi.15 kişi ile görev yaptıklarını ve binden faza iş makinesinin çalıştığını belirten Yazıcı, “Bütün iş makinelerin ülkemizin her tarafından buraya sevk edildiğini gördüm. Allah milletimizden razı olsun. Aramada kurtarmada olsun, çadır kurmada, yol açmada olsun buradaki iş makinelerini koordine ederek en ivedi bir şekilde afet bölgelerine yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu zamana kadar görevimizi aksatmadan yerine getirdik. İş makinelerini iki giriş noktasında kayıt altına alarak bu birimi oluşturduk. Dijital platform üzerinden afet bölgelerine yönlendiriyoruz” diye konuştu. Yazıcı, “Arama kurtarma faaliyetleri çok hızlı şekilde sonlandırıldı. İlimizde enkaz kaldırma faaliyetleri devam ediyor. İnşallah tez zamanda bu afetin zararlı etkilerini el birliğiyle kaldıracağız” ifadelerini kullandı.