248 saat sonra kurtarılan Aleyna'nın sağlık durumunu doktoru açıkladı

Kahramanmaraş'ta enkaz altından 248 saat sonra çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna'nın mucize kurtuluşunun ardından konuşan Cerrahi Prof. Dr. Alptekin Yasım, "Şimdiye kadar hiçbir şey yiyip içmeyen birisinin böbrek fonksiyonlarının böyle korunmuş olması. Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz." dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli deprem meydana geldi.9 saat arayla 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 şehrimizi birden etkiledi.Büyük tahribata yol açan depremler binlerce vatandaşımızı hayattan kopardı.Depremlerin 11'nci gününde çalışmalar sürerken, mucizevi kurtuluşlar da sürüyor.Bu mucizelerden biri de Kahramanmaraş'ta kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna oldu.Depremlerin 11. gününde 248. saatte 17 yaşındaki Aleyna Ölmez enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.Enkaz altından çıkarılan Aleyna ekipleri sevince boğarken, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.11 gün boyunca enkaz altında yaşam mücadelesi veren Aleyna'nın mucize kurtuluşuyla ilgili TRT Haber'e konuşan Cerrahi Prof. Dr. Alptekin Yasım'dan dikkat çeken bir yorum geldi.Aleyna'nın doktoru Yasım, 'Şimdiye kadar hiçbir şey yiyip içmeyen birisinin böbrek fonksiyonlarının böyle korunmuş olması.. Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz.' dedi.