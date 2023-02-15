Kahramanmaraş'ta 222. saatte bir kişi daha sağ çıkarıldı

Türkiye, büyük felaket sonrası 10'uncu gününü yaşıyor.Depremin etkisiyle koca bir bölgede hayat durma noktasına gelirken, umutları yeşerten haberler de beraberinde geliyor.Büyük deprem sonrasında 35 bini aşkın kişi enkaz altında can verirken, ekipler bölgelerde bir cana daha ulaşma umuduyla çalışmalarını sürdürüyor.Bu kez mucize haber depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan.Depremin ardından 222. saate girilirken, 42 yaşındaki Melike İmamoğlu kurtarıldı.Ekipler, günler sonra bir canı kurtarmanın mutluluğunu yaşadı.