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Hatay'da 'beni özele götürmeyin' diyen kadın: Allah devletimizden razı olsun

Hatay'da enkaz altından çıkarıldıktan sonra bindirildiği ambulansta, özel hastaneye gidecek parasının olmadığını söyleyen Emine Doğu, Ankara Şehir Hastanesi'ne hayran kaldı.

Ekleme: 15.02.2023 - 12:35 Güncelleme: 15.02.2023 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da 'beni özele götürmeyin' diyen kadın: Allah devletimizden razı olsunHatay'da büyük yıkıma neden olan depremlerle mücadele sürüyor.

Yapılan arama kurtarma çalışmalarında birçok kişi sağ olarak enkaz altından çıkarılıyor.

Depremin 138. saatinde 51 yaşındaki Emine Doğu ile 19 yaşındaki oğlu Bekir Doğu da bu çalışmalar sayesinde kurtarılmıştı.

Emine Doğu, ambulansla hastaneye götürülürken sağlık ekibine, 'Param yok, ne olur beni özel hastaneye götürmeyin' sözleriyle hafızalara kazınmıştı.

Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınan Doğu, yaşadıklarını anlattı.

'Ümidim yoktu'
Enkazdan hiç çıkamayacağını sandığını ifade eden Doğu, “Oğlumla birlikte orada enkazda kaldık. Eşim 2 gün dayandı ve yanımda öldü. Tahta buldum tıkır tıkır vurmaya başladım. ‘Acaba bizi duyan olur mu?' dedim. ‘Oğlum sen de bağır' dedim. Ümidim yoktu çok güzel rüyalar gördüm. Kızımı gördüm ama kızım ölmüş.” dedi.

'Burası da özel gibiymiş'
Sağlıkçılarla ambulanstaki konuşmaları hatırlatılan Emine Doğu, şu ifadeleri kullandı:

Ambulansa bindirdiler, orada çocuk dedi ki ‘seni Adana'ya götüreceğim' ben de dedim ki ‘Bak oğlum benim durumum yok, beni özele götürme dedim'. Burası da özel gibiymiş. Çok sevindim çok memnun oldum. Devletimizden Allah razı olsun. Biz hiç böyle bir şey görmedik bilmiyorduk, hiç Antakya'dan çıkmadığımız için. Buradan çıkınca oğluma kavuşmak istiyorum. Kızımı kaybettim. Kızım Isparta'yı kazanmıştı. 35 yaşında KYK yurdunda yöneticiydi. Çalıştı, çabaladı ve kazandı valizini bile hazırlamıştı.
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