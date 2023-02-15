Akaryakıt sektörü, deprem bölgesinin hizmetinde

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ili etkisi altına aldı.Depremde akaryakıt arama-kurtarma çalışmalarından yaralıları hastanelere ulaştırmaya kadar pek çok konuda akaryakıt ihtiyacı doğdu.TOBB Petrol ve Petrol Ürünleri Meclisi Başkanı Ahmet Erdem de o günlerde ve sonrasındaki uygulamaları aktararak, sektörün tüm paydaşlarının deprem bölgesindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.Erdem, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yaşanan sıkıntılara değinerek şu bilgileri verdi:'Rafineriler, dağıtım şirketleri ve akaryakıt bayilerimiz, yaşanan felaketin ilk saatlerinden itibaren arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi, başta hastanelerimiz olmak üzere elektriğin kullanılamadığı yerlerdeki jeneratörlerin sürekli çalışması ve ulaşımın sürdürülebilirliğinin bozulmaması adına hayati önem taşıyan akaryakıtın bölgeye ulaşması için el birliğiyle çalışıyor.''Bölge bayileri acıları ve yasları içinde hizmet verdi'Acıları ve yasları içinde hizmet vermeye devam eden bölge bayileri yanında, ülkenin birçok ilinden akaryakıt bayilerinin tankerlerini, sürücülerini ve ürünlerini depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye gönderdiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:'Depremde hayatını kaybeden ya da enkaz altında kalanlar arasında sektörümüz çalışanlarının bulunması ve depremden dolayı bölgedeki istasyonlarda ve ulaşım yollarında hasarların oluşmasından kaynaklı sıkıntıların çok büyük bir bölümü giderildi.'Su veya kanalizasyon şebekelerinde oluşan hasarlardan dolayı bazı istasyonların market ve tuvaletlerinde yaşanan sorunların giderilmesi için büyük çaba sarf edildiğini vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:'TOBB Petrol ve Petrol Ürünleri Sektör Meclisi üyeleri ve sektör paydaşları, depremin başından bu yana milyonlarca litrelik akaryakıt ikmalini AFAD koordinasyonunda, ara vermeksizin ihtiyaç bölgelerine ulaştırmış ve ulaştırmaya devam etmektedir. Akaryakıtın kesintisiz tedariki için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere rafineriden dağıtım şirketine, bayilerden destek veren nakliye ve hizmet sağlayıcılarına, istasyon çalışanlarından sürücülerine kadar akaryakıt sektörünün tüm paydaşlarıyla giriştiğimiz seferberliği artırarak sürdürmekteyiz. Ülkemizin başı sağ olsun.'