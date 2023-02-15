AFAD duyurdu: Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem...

Son dakika haberine göre; Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 18.18 sıralarında deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü, 4,0 olarak ölçülürken derinliği ise 11,95 km olarak belirlendi.Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.