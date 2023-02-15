AFAD duyurdu: Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem...
AFAD, Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı, yerin 11,95 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Son dakika haberine göre; Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 18.18 sıralarında deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü, 4,0 olarak ölçülürken derinliği ise 11,95 km olarak belirlendi.
Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.
Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.
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