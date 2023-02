Can Ataklı'dan 'tekbir' hazımsızlığı! Skandal sözler kullandı: Absürt bir şey...

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye yaralarını sarmak için omuz omuza mücadele verirken CHP yandaşı isimler yine skandallarla gündeme geliyor. Can Ataklı vatandaşların enkaz altından kurtarıldığı esnada tekbir getirilmesinden rahatsız oldu. Can Ataklı bu durumda tekbir getirilmesinin absürt bir şey olduğunu iddia ederek skandal ifadeler kullandı.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 'Asrın felaketi' diye tanımlanan depremler meydana geldi. 10 ilde yıkıma sebep olan depremler sonrası devlet tüm imkanlarını seferber ederken vatandaşlar da el ele vererek yaraları sarmak için ilk andan itibaren hareket geçti.85 milyon tek yürek olarak yaralarını sararken CHP yandaşı isimler İslam'a karşı nefret yüklü duruşlarını deprem üzerinden de ortaya koydu!Korkusuz Yazarı Can Ataklı, vatandaşların enkaz altından kurtarıldığı esnada tekbir getirilmesinden duyduğu rahatsızlığı skandal ifadelerle dile getirdi.Tekbir getirmenin absürt bir durum olduğunu iddia eden Can Ataklı şu skandal ifadeleri kullandı;'İlk defa burada yaşadık. AFAD'ın içine sokulan 'AKP militanları' dinci gruplar, başka yok zaten... Ana kadrolar hepsi dinci ve ilk defa bu depremde bir tekbir getirilmesini duyduk. Bu kadar absürt bir şey olamaz. Tekbir bir kaç yerde getirilir cenazede, kurban kesilirken ve bayram namazlarında bunların kuralları var.Sen içeriden yaralı çıkarıyorsun ve tekbir diyip Allahu ekber diye bağırıyorsun çıkan adam bir kere kesin tramva geçirir. Nereden çıktı böyle bir şey...'Ataklı daha sonra 'Daha önce hiç bir depremde böyle bir şey görmedik. Şimdi bakın bu işi de bir şova din istismarına çeviriyorlar.' iddiasında bulunurken tekbir getiren vatandaşların görüntüsünü ekrana verip skandal sözlerini şöyle sürdürdü;'Ne bu söyler misiniz ne anlama geliyor. Kadınlar erkekler sahte bir heyecanla tekbir Allahu ekber falan...'CHP yandaşları Enver Aysever ve Merdan Yanardağ da Can Ataklı gibi deprem üzerinden skandal sözlere imza atmıştı.CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ dün büyük bir skandala imza attı.Cumhuriyet tarihinin en büyük afetinin faturasını iktidara oy verenlere kesen Merdan Yanardağ depremin yaşandığı bölgenin dindar ve geleneklerin egemen olduğu bir bölge olduğunu savunup skandal ifadeler kullanmıştı.'İnsanlar bile bile merkez sağ muhafazakar partilere, gerici partilere göre göre oy vermeye devam ettiler. 'Gölcük depremini Donanma Komutanlığı'nda dans ediyorlar da bu yüzden Allah'ın cezası onları vurdu' diyen zihniyet bugün iktidardır.' iddiasında bulunan Yanardağ, 'Bu bölge ağırlıklı olarak dindar muhafazakar bir bölgedir. Geleneklerin egemen olduğu bir bölgedir hangi gerekçeyle cezalandırmış olabilir ki tanrı?' ifadeleriyle kin kustu.Benzer bir skandala CHP yandaşı Enver Aysever ve yayın konuğu Ahmet Ercan da imza atmıştı.Ahmet Ercan depremlerin büyük yıkama sebep olduğu ülkeleri sayarken bunların ortak yönünün ne olduğunu sorunca Enver Aysever 'Siyasal İslam' yanıtını vererek deprem üzerinden hem siyaset yaptı hem de İslam düşmanlığını gösterdi.Ercan şu skandal sözleri söyledi;'Ulusal gelir halk arasında ne kadar eşit paylaşırsa deprem ölümleri o denli düşer. Bak Envercim sana bu konuda bir şey söyleyeyim biz her televizyonda her şeyi konuşamıyoruz seni bildiğim için konuşuyorum. Depremde en çok yıkım olan ülkeleri sana sayacağım, ve bunların ortak yönünü siz kendiniz söyleyeceksiniz. Endonezya, Bangladeş, Hindistan'ın kuzeyi, Afganistan, Pakistan, İran ve Türkiye.'Ahmet Ercan'ın bu algı dolu ifadelerine CHP yandaşı Enver Aysever ise gülümseyerek 'Siyasal İslam' şeklinde skandal bir yanıt verdi.Aysever'i onaylayan Ercan skadanlın dozunu artırarark şunları söyledi;'Aynen öyle. Kadercilik ve yazgıcılık. Şuanda da bütün televizyon kanalları 'Allah korusun, deprem takdir-i ilahidir, yapacak bir şey yok, devletimiz büyüktür, yaralarınız en kısa zamanda sarılacaktır' lafları söyleniyor. Ben şuanda Türkiye'nin yaşayan en yaşlı depremcisi oldum. 1970'den beri depremleri görüyorum. Siyasilerin söylediği hep aynı laf. Diğer bir deyimle özet olarak söylemek gerekirse deprem takdir-i ilahi değil takdir-i siyasidir.'Enver Aysever ve Merdan Yanardağ hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.