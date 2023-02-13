SunExpress, ücretsiz tahliye uçuşlarını 20 Şubat’a kadar uzattığını açıkladı

SunExpress, deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşlarına devam edeceğini duyurdu. Havayolu; Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşlarını 20 Şubat’a kadar ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

SunExpress, deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşlarına 20 Şubat'a kadar devam edecek.Firmadan yapılan açıklamaya göre, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşlar için SunExpress web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ücretsiz rezervasyon yapılabilecek.