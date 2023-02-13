Mehmet Kasapoğlu: Hiçbir öğrencimizi mağdur etmeyiz

Kahramanamaraş merkezli büyük felaketin yaraları sarılıyor.Afet bölgelerinde evleri yıkılan vatandaşlar için harekete geçildi.Yükseköğretim Kurulu, KYK yurtlarının depremzedelere tahsis edilmesine ve öğrencilerin de uzaktan eğitime geçmesine karar verdi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ankara GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Kasapoğlu, hiçbir öğrencinin mağdur edilmeyeceğini açıkladı.Mehmet Kasapoğlu şu ifadelerle devam etti;200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde misafir ediyoruz. Öğrencilerimiz müsterih olsun. Ailesi deprem bölgesinde olup yurtlarda kalan öğrencilerimiz car. Kalma durumu müsait olan öğrencilerimizi yurtlarımızda kalmaları yönünde planlamayı yapıyoruz. Hiçbir gencimizin mağdur olmasına izin vermedik, veremeyiz.