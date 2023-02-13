Kahramanmaraş'ta Ali Babacan’ın korumaları depremzedeleri darbetti: Zorla 'Devlet yok deyin' dedirtmeye çalıştılar

Türkiye yüzyılın felaketini yaşarken, devlet tüm imkanlarıyla yaraları sarmak için ilk günden itibaren canla başla çalışmaya devam ediyor. Tüm bunların yayında siyasi provokasyona soyunan muhalefet, her geçen gün kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Bunun son örneği Kahramanmaraş'ta meydana geldi. DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın korumalarının depremzedelere, "Devlet yok deyin" dedirtmeye çalıştığı iddia edildi. Talebi reddeden depremzedeler darp edilirken, acılı vatandaşların üzerindeki ayakkabı izleri dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli depremin ardından 8 gün geçti. Geniş bir coğrafyaya yayılarak 10 ili vuran afette, binlerce can yitirildi. Büyük enkazın oluştuğu kentlerde, günlerdir bir can kurtarmak için canla başla mücadele edildi. Türkiye'nin kenetlendiği felakette yaşanan mucizevi kurtarışlar, birlik ve beraberlik görüntüleri, yaşanan acıyı biraz olsun hafifletti.Deprem bölgesindeki seferberlik yüzleri güldürürken, ortaya çıkan bir video ise büyük tepki çekti. Vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçilirken, sahaya inen muhalefet liderleri, algı operasyonlarını başlattı.DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ın korumaları, Kahramanmaraş'ta yakınlarını kaybeden depremzedeyi tekmeledi.Üzerinde ayakkabı izi olan vatandaşı görenler, duruma öfkelendi. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'e tepkiler çığ gibi büyüdü.Ekmen, depremzedeye defalarca 'Senin adın ne?' derken, vatandaşlar kendilerine 'Devlet yok deyin' dedirtilmeye çalıştığını öne sürdü.