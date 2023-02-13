Kahramanmaraş'ta Ali Babacan’ın korumaları depremzedeleri darbetti

Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli depremin ardından 8 gün geçti.Geniş bir coğrafyaya yayılarak 10 ili vuran afette, binlerce can yitirildi. Büyük enkazların oluştuğu kentlerde, günlerdir bir can kurtarmak için canla başla mücadele edildi. Türkiye'nin kenetlendiği felakette yaşanan mucizevi kurtarışlar, birlik ve beraberlik görüntüleri, yaşanan acıyı biraz olsun hafifletti.Deprem bölgesindeki seferberlik yüzleri güldürürken, ortaya çıkan bir video ise büyük tepki çekti. Vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçilirken, sahaya inen muhalefet liderleri, algı operasyonlarını başlattı.Depremzede darbedildiDEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ın korumaları, Kahramanmaraş'ta yakınlarını kaybeden depremzedeyi tekmeledi. Üzerinde ayakkabı izi olan vatandaşı görenler, duruma öfkelendi. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'e tepkiler çığ gibi büyüdü.Ekmen, depremzedeye defalarca "Senin adın ne?" derken, vatandaşlar kendilerine "Devlet yok deyin" dedirtilmeye çalıştığını öne sürdü.İşte o anlar...