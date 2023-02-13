Hatay'daki enkazdan 176'ncı saatte bir kadın canlı çıkarıldı

Türkiye, büyük felaketin izlerini silmeye çalışıyor.Depremin etkilediği bölgelerde 8. günde çalışmalar devam ediyor. Enkaz altında can veren vatandaşların sayısı 30 bini aşarken, gönüllere su serpen haberler de geliyor.Mucize haber bu kez Hatay'dan.Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesindeki Genç Apartmanı'nda AFAD, UMKE ve Umman arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Çalışmalar sonucu depremin ardından 176. saatte Serap Dönmez kurtarıldı.Kurtarma çalışmasına katılan ekipler gözyaşı dökerek sevinç yaşadı. Öte yandan enkazın yakınında bulunan bir kişinin de Dönmez'in çıkarılmasının ardından 'anne' diye seslenerek gözyaşlarını tutamadığı görüldü.İşte o anlar...