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Gaziantep'te depremde yaralanan çocuğunu hurda araçla hastaneye getirdi

İslahiye Devlet Hastanesi'nin acil servis bölümünde 7 gündür duran hurda aracın sahibi ortadan kayboldu.

Ekleme: 13.02.2023 - 16:20 Güncelleme: 13.02.2023 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te depremde yaralanan çocuğunu hurda araçla hastaneye getirdi
Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen yerlerden biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde evi ve aracı hasar gören bir kişi, hurda haline dönen aracıyla çocuğunu hastaneye yetiştirdi.

Yaralı çocuğunu araçtan çıkararak kucağında hastaneye götüren kişi, bir süre sonra ise aracı bırakarak sırra kadem bastı.

Hastanenin elektrikleri olmaması nedeniyle kayıt alınamayan ve kim olduğu belirlenemeyen kişiye ekipler plakadan ulaşmaya çalıştı.

7 gündür hastane önünde duruyor
Araç sahibi ile henüz iletişim kurulamazken, araç ise 7 gündür depremin hemen ardından sağlık ve UMKE ekiplerinin karargah kurduğu İslahiye Devlet Hastanesi Acil servis önünde terk edilmiş halde bulunuyor.

'Kucağında evladını hastaneye getirdi'
Depremde yaralanan babaannesini hastaneye getiren Murat Göl isimli bir genç ise aracın hastaneye geldiği anları gördüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı;

Babaannemi hastaneye getirdiğimizde büyük bir hengame vardı. Bu araç hurda halde bu şekilde hastaneye geldi. Çocuğunu araçtan çıkaran bir kişi, kucağına aldığı evladını hastaneye götürdü. Ondan sonra da ne çocuğu ne de babasını görebildim. Araçta 7 gündür burada acil servisin önünde bekliyor. Sahibi kim bilmiyorum. Muhtemelen kim olduğu da henüz bulunamadı.

Gaziantep'te depremde yaralanan çocuğunu hurda araçla hastaneye getirdi
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