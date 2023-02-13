Bakan Yanık duyurdu: 1362 refakatsiz çocuğun 369’unun kimlikleri belirlendi ve ailelerine teslim edildi

Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369'unun kimlikleri belirlenerek ailelerine teslim edildiğini duyurdu.Bakan Yanık'ın açıklamalarının devamı şu şekilde:- Şu anda bakanlık olarak bizde kayıtlı 1362 çocuk var, 369'u ailelerine teslim edildi. Halihazırda 291 çocuğun kimliklerini tespit edemedik ama çalışmalarımız devam ediyor.- Bizim şu anda bakanlık olarak bütün çocukların bakımlarını karşılayabilecek durumumuz var.- Koruyucu ailelik ve evlat edinme isteği şu anda yoğun. Çocuklarımızla alakalı muazzam bir şefkat sağanağı ile karşı karşıyayız.