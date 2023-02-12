Gaziantep'teki bir bina ile ilgili son dakika gelişmesi!

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.İncelemelerde, yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri belirlenen ve dün gözaltına alınan 2 kişinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Soruşturma kapsamında görevlendirilen teknik bilirkişi heyetlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.