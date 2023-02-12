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Enkazdan sağ çıkartılan minik Yiğit, korku dolu 161 saatin nasıl geçtiğini anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır yıkımı oluştuğu Hatay’da devam eden arama kurtarma çalışmalarının 161’inci saatinde, 6 yaşındaki Yiğit 7 katlı binanın enkazından sağ olarak çıkarıldı. Halen ailesinden haber alınamayan Yiğit’in yaşadıklarını anlattığı dakikalar duygusal anlar yaşattı.

Ekleme: 12.02.2023 - 23:29 Güncelleme: 12.02.2023 - 23:38 / Editör: Ozge Selin
Enkazdan sağ çıkartılan minik Yiğit, korku dolu 161 saatin nasıl geçtiğini anlattıDepremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay'da devlet ve vatandaş iş birliğinde arama kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülüyor. Arama kurtarma çalışmalarının 7'nci gününün son saatlerine girilirken, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinden bir sevindirici haber daha geldi. Atatürk Caddesi üzerindeki 7 katlı binanın enkazında çalışma yapan ekipler, 6 yağındaki Yiğit isimli çocuğu sağ olarak kurtardı. Dedesi, anne babası ve ağabeyinden halen haber alınamayan Yiğit'in sağlıklı ve bilincinin açık bir şekilde konuşabiliyor olması ekiplere büyük sevinç yaşattı.

Yaşadıklarını anlattı

Ekiplerin “Yiğit sana şimdi altın sarısı bir bez saracağız. Yiğit, sen geçekten yiğitmişsin” diye moral verdiği küçük çocuk, yanında kimse olup olmadığı sorusuna, “İlk başladığımda abimin sesi geliyordu ama abim çok ses veremiyordu herhalde. Ondan sonra ben babamların yanına gitmeye çalıştım. Gidemedim, sonra döndüm yerme uzandım” diyerek yaşadıklarını anlattı.

“Aslan Cimbomlu”

Kendisini kurtaran Elmadağ itfaiye ekibinin Muhammet isimli üyesinin çağrısına cevap vermesi üzerine kurtarılan minik Yiğit, “Aslan Cimbomlu” tezahüratlarıyla ambulansa bindirildi. Yiğit'i yıkılmak üzere olan binadan çıkartan ekipler, duygusal anlar yaşadı.
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