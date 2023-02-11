Hatay'da bir kadın depremden 116 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Hatay'da 116 saatin ardından bir mucizeye daha tanıklık edildi.Antakya ilçesi Fabrika Sokak'ta yıkılan apartmanın enkazında gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekibinin ses dinleme cihazıyla yaptığı çalışmada, enkaz altında bir kadının hayatta olduğu belirlendi.Bunun üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştıran AKUT, sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri, askeri personel ve gönüllülerin de aralarında bulunduğu grup, koridor açarak Hülya Bayrak'a ulaşmayı başardı.Binanın enkazından çıkarılan kadın, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye gönderildi.