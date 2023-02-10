Diyarbakır'da bir anne ve oğlu enkazdan 101’inci saatte sağ kurtarıldı
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir anne ve oğlu depremin depremden 101 saat sonra bulundukları enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
Türkiye, sabah saatlerinde bir mucizeye daha tanıklık etti.
5 gün önce Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Binlerce kişi bu depremlerde can verdi.
Mucizeler geliyor
Binlercesi yaralandı, çok sayıda bina yıkıldı.
Hemen arama kurtarma çalışmalarına başlandı, enkazlar kazıldı, yaşam koridorları oluşturuldu.
Yüzyılın depreminde mucizeler de peş peşe geldi.
Anne ve 10 yaşındaki oğlu çıkarıldı
Diyarbakır'da yıkılan binalardan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ekipler, enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat'a ulaştı.
101 saat sonra gelen mucize
İlk müdahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat Varlı, çalışmalar sonucu 101'inci saatte kurtarıldı.
Yaralı çıkarılan anne ve oğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
5 gün önce Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Binlerce kişi bu depremlerde can verdi.
Mucizeler geliyor
Binlercesi yaralandı, çok sayıda bina yıkıldı.
Hemen arama kurtarma çalışmalarına başlandı, enkazlar kazıldı, yaşam koridorları oluşturuldu.
Yüzyılın depreminde mucizeler de peş peşe geldi.
Anne ve 10 yaşındaki oğlu çıkarıldı
Diyarbakır'da yıkılan binalardan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ekipler, enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat'a ulaştı.
101 saat sonra gelen mucize
İlk müdahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat Varlı, çalışmalar sonucu 101'inci saatte kurtarıldı.
Yaralı çıkarılan anne ve oğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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