Diyarbakır'da bir anne ve oğlu enkazdan 101’inci saatte sağ kurtarıldı

Türkiye, sabah saatlerinde bir mucizeye daha tanıklık etti.5 gün önce Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.Binlerce kişi bu depremlerde can verdi.Binlercesi yaralandı, çok sayıda bina yıkıldı.Hemen arama kurtarma çalışmalarına başlandı, enkazlar kazıldı, yaşam koridorları oluşturuldu.Yüzyılın depreminde mucizeler de peş peşe geldi.Diyarbakır'da yıkılan binalardan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Ekipler, enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat'a ulaştı.İlk müdahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat Varlı, çalışmalar sonucu 101'inci saatte kurtarıldı.Yaralı çıkarılan anne ve oğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.