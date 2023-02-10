Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'daki çadır kentte inceleme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin vurduğu kentleri ziyaret etmeyi sürdürüyor. Son olarak Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeker fabrikası bahçesinde kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada depremzedelerin dertlerini dinledi. Twitter hesabından Malatya'daki incelemeleri sırasında çekilen bir fotoğrafı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet olarak tarihimizin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Fakat yüreklerimizdeki bu yangını da söndürmekte kararlıyız. Yeter ki birliğimize ve beraberliğimize daha güçlü bir şekilde sahip çıkalım. Allah’ın izniyle bu felaketin de üstesinden geleceğiz…" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentleri ziyaretini sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Malatya'da incelemelerde bulundu.
Şeker fabrikası bahçesinde kurulan çadır kente giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerin derdini dinledi.
Twitter hesabından Malatya'daki incelemeleri sırasında çekilen bir fotoğrafı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Millet olarak tarihimizin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Fakat yüreklerimizdeki bu yangını da söndürmekte kararlıyız.
Yeter ki birliğimize ve beraberliğimize daha güçlü bir şekilde sahip çıkalım. Allah'ın izniyle bu felaketin de üstesinden geleceğiz…' dedi.
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