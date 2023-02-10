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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Can kaybı 18 bin 991'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da son durumu aktardı. Erdoğan, ''10 ili vuran depremlerde can kaybı 18 bin 991'e yükseldi, yaralı sayısı 75 bin 523'e çıktı. 75 bin 780 kişi başka illere tahliye edildi. Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimeler kifayetsiz'' açıklamasında bulundu. 'Bu, tarihimizin en büyük felaketlerinden biri' diyen Erdoğan, ''Şanlıurfa ve Kilis illerimizde arama-kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. Şunu özellikle ifade etmek isterim; 1 yıl içinde yıkılan binaları yeniden elimizdeki projelerle inşa edecek ve sahiplerine teslim edeceğiz. 10'ar bin lira vatandaşlarımıza vereceğiz. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın da kira bedelini ödeyerek konutlarda yaşamalarını sağlayacağız'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Can kaybı 18 bin 991'e yükseldi
Ekleme: 10.02.2023 - 15:01 Güncelleme: 10.02.2023 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Can kaybı 18 bin 991'e yükseldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ile etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, bölgedeki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarına bulundu.

CAN KAYBI 18 BİN 991'E YÜKSELDİ

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

10 ilde ciddi yıkımlar oldu. Kahramanmaraş ve Hatay' ıziyaret ederek durum tespitlerini yaptık. Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'te de durum tespitlerie yaparak depremzede kardeşlerimizle bir araya geldik. Tüm Adıyamanlı kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Depremlerde 10 ilimizde hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 991'e yükseldi. Yaralı sayısı 75 bin 523'e ulaştı. 76 binden fazla kişi tahliye edildi.

"BU SUİSTİMALİ YAPANLARA GEREKLİ MÜEYYİDELER UYGULANACAKTIR"

Bölgede kışın yaşanması bir diğer engel olarak karşımıza çıkmıştır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen milletimizle beraber devletimizin tüm imkanlarımnı deprem bölgesine AFAD'ın koordinesinde yönlendirdik. Afet bölgesi ve olağanüstü hal ilanı kararı aldık. Bununla bazı maalesef kendini bilmezler soygun yapıyorlar. Marketleri soyuyorlar. İş yerlerine saldırıyorlar.

Bazıları da suistimaller peşinde koşuyorlar. OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suistimali yapanlara gerekli müeyyideler uygulanacaktır.

DEPREMZEDELERE 1 YIL KİRA DESTEĞİ

Devletimiz ve milletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmuştur. 1 yıl içerisinde konutları inşa edeceğiz. 10'ar bin lira vereceğiz. İsteyen depremzedelere kira desteği de verilecek. Farklı kentlere gidenlerin kira bedelini karşılayacağız.

THY ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

THY depremzedelere ücretsiz olarak hizmet verecek. Gideni de geleni de ücretsiz taşıyacak. Yardımların belirlşi bir plan içerisinde dağıtılması gerekiyor. AFAD'la, diğer kurumlarla iletişim kurmadan yardım yollamayın. Temel ihtiyaçlar konusunda sıkıntı yaşamıyoruz.

Elazığ, Van'daki depremlerde, yangınlarda yaraları en kısa sürede sardıysa inşallah burada da aynısını yapmaya muktedirdir. AFAD acil yardım ödeneğinden az önce ifade ettiğim detsekleri vereceğiz. Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15 bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Kira yardımını da inşallah yapacağız.

"ÜLKEMİZİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşıyoruz. Ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız. Yardımları AFAD kontrol ediyor. Yardımların her kuruşu deprem bölgesine harcanıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNDE

Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da önceki gün deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün de Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'deki afetzedelerle bir araya geldi.

Erdoğan, bugün depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Adıyaman'a geldi.

Çadırkentte incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, depremzedeleri ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'ın Adıyaman'ın ardından Malatya'yı da ziyaret etmesi bekleniyor.
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