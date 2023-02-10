Büyük felaketten etkilenen 10 ilin 5 günlük hava durumu

Türkiye, büyük felaketin ardından 5'inci gününü yaşıyor.6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem, binlerce kişiyi hayattan kopardı.Enkaz altında 101'inci saate girilirken, mucizevi haberler gelmeye devam ediyor.Tüm yurdun birlik beraberliğe büründüğü olayda, afet bölgelerindeki hava şartları da çalışmaları olumsuz etkiliyor.Deprem bölgesindeki 10 ilin 5 günlük hava tahmin raporunda en düşük sıcaklık -11 derece ile Malatya'da belirlendi.En düşük dereceye göre;-Cuma az bulutlu -4 derece-Cumartesi az bulutlu - 3 dercece-Pazar parçalı bulutlu 0 derece-Pazartesi az bulutlu 0 derece-Salı az bulutlu 0 derece-Cuma günü çok bulutlu -2 derece-Cumartesi az bulutlu -2 derece-Pazar parçalı bulutlu -3 derece-Pazartesi az bulutlu -3 derece-Salı az bulutlu -3 derece-Cuma günü az bulutlu -1 derece-Cumartesi az bulutlu - derece-Pazar parçalı bulutlu 0 derece-Pazartesi az bulutlu -1 derece-Salı az bulutlu 0 derece-Cuma açık -3 derece-Cumartesi az bulutlu -2 derece-Pazar parçalı bulutlu -1 derece-Pazartesi az bulutlu 0 derece-Salı az bulutlu 1 derece-Cuma -11 derece-Cumartesi -10 derece-Pazar - 11 derece-Pazartesi - 10 derece-Salı -10 derece-Cuma parçalı bulutlu -4 derece-Cumartesi çok bulutlu -3 derece-Pazar parçalı bulutlu - 3 derece-Pazartesi sisli -3 derece-Salı az bulutlu -3 derece-Cuma parçalı bulutlu 0 derece-Cumartesi çok bulutlu 0 derece-Pazar parçalı bulutlu -2 derece-Pazartesi az bulutlu -3 derece-Salı az bulutlu -3 derece-Cuma karla karışık yağmurlu 0 derece-Cumartesi çok bulutlu -1 derece-Pazar parçalı bulutlu -1 derece-Pazartesi az bulutlu -2 derece-Salı az bulutlu -1 derece-Cuma açık 1 derece-Cumartesi az bulutlu 2 derece-Pazar parçalı bulutlu 2 derece-Pazartesi 3 derece-Salı az bulutlu 3 dereceCuma az bulutlu -3 dereceCumartesi çok bulutlu -3 derecePazar parçalı bulutlu -4 derecePazartesi az bulutlu -4 dereceSalı az bulutlu -4 derece