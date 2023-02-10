Büyük felaketten etkilenen 10 ilin 5 günlük hava durumu
Hava koşulları afet bölgelerindeki enkaz çalışmalarını olumsuz etkilerden, 10 ilin 5 günlük hava tahminini derledik...
Türkiye, büyük felaketin ardından 5'inci gününü yaşıyor.
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem, binlerce kişiyi hayattan kopardı.
Enkaz altında 101'inci saate girilirken, mucizevi haberler gelmeye devam ediyor.
Tüm yurdun birlik beraberliğe büründüğü olayda, afet bölgelerindeki hava şartları da çalışmaları olumsuz etkiliyor.
Deprem bölgesindeki 10 ilin 5 günlük hava tahmin raporunda en düşük sıcaklık -11 derece ile Malatya'da belirlendi.
İşte 10 afet bölgesindeki hava tahmin listesi;
Kahramanmaraş
En düşük dereceye göre;
-Cuma az bulutlu -4 derece
-Cumartesi az bulutlu - 3 dercece
-Pazar parçalı bulutlu 0 derece
-Pazartesi az bulutlu 0 derece
-Salı az bulutlu 0 derece
Gaziantep
-Cuma günü çok bulutlu -2 derece
-Cumartesi az bulutlu -2 derece
-Pazar parçalı bulutlu -3 derece
-Pazartesi az bulutlu -3 derece
-Salı az bulutlu -3 derece
Hatay
-Cuma günü az bulutlu -1 derece
-Cumartesi az bulutlu - derece
-Pazar parçalı bulutlu 0 derece
-Pazartesi az bulutlu -1 derece
-Salı az bulutlu 0 derece
Osmaniye
-Cuma açık -3 derece
-Cumartesi az bulutlu -2 derece
-Pazar parçalı bulutlu -1 derece
-Pazartesi az bulutlu 0 derece
-Salı az bulutlu 1 derece
Malatya
-Cuma -11 derece
-Cumartesi -10 derece
-Pazar - 11 derece
-Pazartesi - 10 derece
-Salı -10 derece
Diyarbakır
-Cuma parçalı bulutlu -4 derece
-Cumartesi çok bulutlu -3 derece
-Pazar parçalı bulutlu - 3 derece
-Pazartesi sisli -3 derece
-Salı az bulutlu -3 derece
Kilis
-Cuma parçalı bulutlu 0 derece
-Cumartesi çok bulutlu 0 derece
-Pazar parçalı bulutlu -2 derece
-Pazartesi az bulutlu -3 derece
-Salı az bulutlu -3 derece
Şanlıurfa
-Cuma karla karışık yağmurlu 0 derece
-Cumartesi çok bulutlu -1 derece
-Pazar parçalı bulutlu -1 derece
-Pazartesi az bulutlu -2 derece
-Salı az bulutlu -1 derece
Adana
-Cuma açık 1 derece
-Cumartesi az bulutlu 2 derece
-Pazar parçalı bulutlu 2 derece
-Pazartesi 3 derece
-Salı az bulutlu 3 derece
Adıyaman
Cuma az bulutlu -3 derece
Cumartesi çok bulutlu -3 derece
Pazar parçalı bulutlu -4 derece
Pazartesi az bulutlu -4 derece
Salı az bulutlu -4 derece
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