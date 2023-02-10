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Büyük felaketten etkilenen 10 ilin 5 günlük hava durumu

Hava koşulları afet bölgelerindeki enkaz çalışmalarını olumsuz etkilerden, 10 ilin 5 günlük hava tahminini derledik...

Ekleme: 10.02.2023 - 10:22 Güncelleme: 10.02.2023 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
Büyük felaketten etkilenen 10 ilin 5 günlük hava durumu
Türkiye, büyük felaketin ardından 5'inci gününü yaşıyor.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem, binlerce kişiyi hayattan kopardı.

Enkaz altında 101'inci saate girilirken, mucizevi haberler gelmeye devam ediyor.

Tüm yurdun birlik beraberliğe büründüğü olayda, afet bölgelerindeki hava şartları da çalışmaları olumsuz etkiliyor.

Deprem bölgesindeki 10 ilin 5 günlük hava tahmin raporunda en düşük sıcaklık -11 derece ile Malatya'da belirlendi.

İşte 10 afet bölgesindeki hava tahmin listesi;

Kahramanmaraş
En düşük dereceye göre;

-Cuma az bulutlu -4 derece

-Cumartesi az bulutlu - 3 dercece

-Pazar parçalı bulutlu 0 derece

-Pazartesi az bulutlu 0 derece

-Salı az bulutlu 0 derece

Gaziantep
-Cuma günü çok bulutlu -2 derece

-Cumartesi az bulutlu -2 derece

-Pazar parçalı bulutlu -3 derece

-Pazartesi az bulutlu -3 derece

-Salı az bulutlu -3 derece

Hatay
-Cuma günü az bulutlu -1 derece

-Cumartesi az bulutlu - derece

-Pazar parçalı bulutlu 0 derece

-Pazartesi az bulutlu -1 derece

-Salı az bulutlu 0 derece

Osmaniye
-Cuma açık -3 derece

-Cumartesi az bulutlu -2 derece

-Pazar parçalı bulutlu -1 derece

-Pazartesi az bulutlu 0 derece

-Salı az bulutlu 1 derece

Malatya
-Cuma -11 derece

-Cumartesi -10 derece

-Pazar - 11 derece

-Pazartesi - 10 derece

-Salı -10 derece

Diyarbakır
-Cuma parçalı bulutlu -4 derece

-Cumartesi çok bulutlu -3 derece

-Pazar parçalı bulutlu - 3 derece

-Pazartesi sisli -3 derece

-Salı az bulutlu -3 derece

Kilis
-Cuma parçalı bulutlu 0 derece

-Cumartesi çok bulutlu 0 derece

-Pazar parçalı bulutlu -2 derece

-Pazartesi az bulutlu -3 derece

-Salı az bulutlu -3 derece

Şanlıurfa
-Cuma karla karışık yağmurlu 0 derece

-Cumartesi çok bulutlu -1 derece

-Pazar parçalı bulutlu -1 derece

-Pazartesi az bulutlu -2 derece

-Salı az bulutlu -1 derece

Adana
-Cuma açık 1 derece

-Cumartesi az bulutlu 2 derece

-Pazar parçalı bulutlu 2 derece

-Pazartesi 3 derece

-Salı az bulutlu 3 derece

Adıyaman
Cuma az bulutlu -3 derece

Cumartesi çok bulutlu -3 derece

Pazar parçalı bulutlu -4 derece

Pazartesi az bulutlu -4 derece

Salı az bulutlu -4 derece
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