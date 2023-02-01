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Instagram'ın kurucuları yeni uygulamayı duyurdu

Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger, şirketten ayrıldıktan dört yıl sonra yeni bir uygulamayla geri döndüklerini duyurdu. Ancak bu kez fotoğraflar yok. Haber kışları ve makaleler var. Kevin Systrom ve Mike Krieger Instagram’ı 2010 yılında kurdu. İkili Instagram'ı 2012 yılında 1 milyar dolar karşılığında Facebook’a satmıştı.

Ekleme: 1.02.2023 - 12:03 Güncelleme: 1.02.2023 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
Instagram'ın kurucuları yeni uygulamayı duyurdu
Kevin Systrom ve Mike Krieger, yapay zeka tarafından desteklenen 'kişiselleştirilmiş haber akışı' vaat eden bir uygulama olan Artifact'in lansmanını duyurdu.
Bir Instagram gönderisinde Krieger, kendisinin ve Systrom'un hizmeti başlatmak için bir yıldan uzun süredir 'yetenekli bir ekiple çalıştıklarını' söyledi.

HABER UYGULAMASI OLARAK GERİ DÖNDÜLER
Krieger, 'Büyüdükçe yavaş yavaş insanların içeri girmesine izin veriyoruz' yazdı. Katılmak için sunulan bekleme listesi salı günü halka açıldı. Instagram'dan farklı olarak, uygulama fotoğraflardan çok makalelere odaklanıyor.

Lansmanı ilk bildiren Platformer'a göre Artifact, ilgi alanlarına göre içerik önerecek ve arkadaşlarla tartışmaya izin verecek.

Bir ana sayfa, büyük medya kuruluşlarından küçük blogculara kadar popüler makaleleri gösterecek ve bir kullanıcının sayfası, tıkladıkları şeye göre daha kişisel hale gelecek.

Meta çatısı aldında faaliyet gösteren Instagram'ın değerinin 100 milyar doları aştığı belirtiliyor.

Instagram'ın kurucuları yeni uygulamayı duyurdu
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