Filipinler'de 6 Büyüklügünde Deprem

Filipinler’in ikinci en büyük adasi olan Mindanao’da 6 büyüklügünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafindan yapilan açiklamada, Filipinler'in ikinci en büyük adasi olan Mindanao'da 6 büyüklügünde bir deprem meydana geldigi belirtildi. Yerin 2 kilometre derinliginde kaydedilen siddetli sarsinti, Davao de Oro eyaletinde de hissedildi. EMSC, 6 büyüklügündeki depremin ardindan artçi sarsintilara karsi halka tetikte olma çagrisinda bulundu.