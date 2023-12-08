Sevgilisini bağlamak için “enerji” istedi! Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi! Seçil Erzan’ın çekmecesinden tutkulu aşk güçlendirmesi çıktı

Özel bir bankada şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan'ın 'Fatih Terim fonu' adı altında çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Erzan'ın da 'kara para aklamak', 'vergi kaçırmak' gibi suçlardan tutuklanan fenomen Dilan Polat gibi 'Enerji' tutkunu olduğu ortaya çıktı.Daha önce milyonlarca dolar aldığı kişilerin parasını çevirmede sıkıntı yaşamamak için telefonunda 'Erzan Diba' olarak kayıtlı kişiye dua etmesi için 60 bin lira ödediği ortaya çıkan Erzan'ın, aşk hayatını koruyabilmek ve güçlendirmek için de çareyi uzak doğu kökenli ana teması evrene enerji göndermek olan 'Reiki' felsefesinde aradığı ortaya çıktı.Erzan'ın makam odasındaki çekmecesinden çıkanların listesi dava dosyasına girdi.Sevgilisini bağlamak için “enerji” istedi! Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi! Seçil Erzan'ın çekmecesinden tutkulu aşk güçlendirmesi çıktıBanka görevlileri tarafından savcılığa teslim edildiği belirtilen evraklara göre, Erzan'ın çekmecesinden çıkan en dikkat çekici nesne, 14 sayfalık 'Tutkulu aşk güçlendirmesini aktif ediyorum Candaş Gürol' yazılı evrak ve 1 sayfa, 'Ben Seçil Erzan, Mehmet Aslan hocanın bana gönderdiği tutkulu aşk güçlendirmesini aktif ediyorum Candaş Gürol' yazılı evraklar oldu.Japonca'da 'Evrensel yaşam enerjisi' anlamına gelen ve Dr. Mikao Usui Reiki tarafından oluşturulan Reiki, yeni bir ruhsal şifa tekniği olarak ifade ediliyor. Dünyada ve Türkiye'de Reiki kliniklerine başvuran insanlar burada ruhsal ve fiziki sıkıntılarını geleceğe enerji gönderme yöntemiyle çözüldüğü anlayışını benimsiyor. Başvuranlar özellikle aşk hayatını yoluna koymak için Reiki felsefesine sarılanlardan oluşuyor.İşte Erzan da daha önce 10-12 yıl aşk yaşadığı Nuri Köşkdere'den sonra ilişki yaşadığı Fatih Terim'in eski avukatı Candaş Gürol'la arasındaki ilişkiyi düzene koyabilmek için Türkiye'de bu sistemi uyguladığı belirtilen Reiki Master'ı Mehmet Aslan'ın yolunu tuttuğu ve uygulama için yazdığı kartları da çekmecesinde sakladığı ortaya çıktı.Erzan'ın karta yazı yazma uygulamasına Reiki felsefesinde 'Uyumlama' adı veriliyor. Sadece bir kere yapılan uyulmamalar, sadece başvuranın üzerinde yapılıyor ve uyumlama sonrası ortaya çıkan enerjinin de başvuran kişide çalışmaya başlayarak bir ömür boyu yok olmadığı öne sürülüyor.'Ellerinizin içinden, avuç içlerinizden şifa enerjisi akmaya başlar' iddiasında bulunan bu uzak doğu felsefesinde Aslan tarafından hazırlanan kullanım dosyaları, başvuranların mail adreslerine gönderiliyor.Uygulama başkalarının üzerinde de kullanılabilinirken, iddiaya göre bir ömür boyu yok olmadığı öne sürülüyor.Kendisini sitesinde İnternationela Usui Reiki 20. Işık Aşama Grandmaster Mehmet Aslan olarak tanıtan Aslan, vatandaşları 'Tırtılın yolun sonu dediğine Allah, kelebek demiş. Her ne durumda olursanız olun sakın ümidinizi kaybetmeyin' sözleriyle motive ediyor.