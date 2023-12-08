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İşgalci İsrail'den cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere gaz bombalı saldırı!

İşgalci İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı soykırım devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana katliamın dozunu artıran katil İsrail cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya giden Müslümanları hedef aldı.

İşgalci İsrail'den cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere gaz bombalı saldırı!
Ekleme: 8.12.2023 - 15:10 Güncelleme: 8.12.2023 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
İşgalci İsrail'den cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere gaz bombalı saldırı!
Siyonist İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında zulmüne devam ediyor.

Yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de 7 Ekim'den itibaren soykırım suçu işleyen İsrail saldırıların 63'üncü gününde yine Müslümanları hedef aldı.

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Katliamın gölgesinmde 9'uncu cuma namazını kılmak isteyen Filistinliler Mescid-i Aksa'ya gitmek istedi.

Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.

Cuma günleri normalde 100 ila 150 bin kişinin saf tuttuğu Mescid-i Aksa'da 7 Ekim sonrası 8 haftadır karşılaşılan durum bu hafta da tekrarlandı ve İsrail'in engellemesi nedeniyle sadece 5 bine yakın Müslüman burada namaz kılabildi.

İsrail güçleri, Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle kurduğu kontrol noktalarında kimlik denetimi yaptı ve çok sayıda Filistinliyi geri gönderdi.

İşgalci İsrail'den cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere gaz bombalı saldırı!

GAZ BOMBALARI İLE SALDIRI
İşgalciler Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli gençlere gaz bombalarıyla saldırdı.

Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını Harem-i Şerif çevresinde kıldı.

Yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'yı karşıdan gören Ra's el-Amud ve Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz mahallelerinde kaldırımlarda saf tuttu.

İşgalci İsrail'den cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere gaz bombalı saldırı!

HER CUMA AYNI ZULÜM!
Yıllardır Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlamalarda bulunan İsrail özellikle 7 Ekim'den itibaren zulmün dozunu artırdı. Cuma günleri namaz için bölgeye akın eden müslümanları hedef alan İsrail askerleri hem gaz bombaları hem de lağım kokulu sular kullanıyor.
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