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Ali Yerlikaya duyurdu: Kaçak alkol ticaretine Çengel - 4 damgası!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Çengel-4 Operasyonları'nda 189 kişiye adli işlem yapıldığını, 25 bin 603 litre kaçak/sahte alkol ile etil alkole el konduğunu açıkladı.

Ali Yerlikaya duyurdu: Kaçak alkol ticaretine Çengel - 4 damgası!
Ekleme: 8.12.2023 - 09:00 Güncelleme: 8.12.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Ali Yerlikaya duyurdu: Kaçak alkol ticaretine Çengel - 4 damgası!
Türkiye, içeride ve dışarıda yaptığı operasyonlar ile hem kaçakçılara hem de terör örgütlerine göz açtırmıyor.

Özellikle ülkemize yuvalanmaya çalışan kaçakçılara karşı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, birçok kişi paketledi. Bu sefer düzenlenen operasyon ise yılbaşı öncesi sahte/kaçak alkol ticaretine yönelik oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde Çengel - 4 Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Ali Yerlikaya duyurdu: Kaçak alkol ticaretine Çengel - 4 damgası!

'189 şahsa adli işlem yapıldı'

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

Kaçak/aahte alkollü içki ticaretinin engellenmesi yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'ÇENGEL-4' Operasyonlarında 189 şahsa adli işlem yapıldı.

25 bin 603 Litre (Yaklaşık 23 Ton) kaçak/sahte alkol ile etil alkole el kondu

25 Milyon TL'lik vergi kaybı engellendi.

Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için ülkemizin dört bir yanındaki alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla 81 İlde vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan yasadışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla 'Çengel-4 Operasyonları' düzenlendi.

Operasyonlarda;

14 adet sahte alkol üretimi yapılan içki imalathanesi deşifre edildi.
8.310 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye,
13.472 litre kaçak/sahte alkollü içkiye,
12.131 litre etil alkole,
1.704 adet boş şişe ve 1.600 adet bandrole,
1.680 adet alkol aroması ve 68.121 adet etikete el konuldu.

Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 25 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi.

Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi ve gelir idaresi başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin

KAÇAKÇILARIN VE SAHTECİLİĞE BULAŞANLARIN ENSELERİNDEYİZ. BUNLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ.

Ali Yerlikaya duyurdu: Kaçak alkol ticaretine Çengel - 4 damgası!
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