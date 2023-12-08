Ali Yerlikaya duyurdu: Kaçak alkol ticaretine Çengel - 4 damgası!

Türkiye, içeride ve dışarıda yaptığı operasyonlar ile hem kaçakçılara hem de terör örgütlerine göz açtırmıyor.Özellikle ülkemize yuvalanmaya çalışan kaçakçılara karşı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, birçok kişi paketledi. Bu sefer düzenlenen operasyon ise yılbaşı öncesi sahte/kaçak alkol ticaretine yönelik oldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde Çengel - 4 Operasyonu düzenlendiğini belirtti.Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı;Kaçak/aahte alkollü içki ticaretinin engellenmesi yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'ÇENGEL-4' Operasyonlarında 189 şahsa adli işlem yapıldı.25 bin 603 Litre (Yaklaşık 23 Ton) kaçak/sahte alkol ile etil alkole el konduVatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için ülkemizin dört bir yanındaki alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla 81 İlde vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan yasadışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla 'Çengel-4 Operasyonları' düzenlendi.Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 25 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi.Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi ve gelir idaresi başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesinKAÇAKÇILARIN VE SAHTECİLİĞE BULAŞANLARIN ENSELERİNDEYİZ. BUNLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ.