AK Partili Dağ Tunç Soyer'in 'Yatırım yapılmadı' algısını patlattı! Masal anlatmaktan bıkmadınız mı?

CHP'li belediyeler vatandaşa hizmette yetersiz kalmakla birlikte, 'hükümetten destek alamadıklarını' söyleyerek algı yapmaya devam ediyorlar. Son olarak Tunç Soyer sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'hükümetin İzmir'e yatırım yapmadığı' yalanına sarıldı.CHP'li Tunç Soyer açıklamasında 4,5 yılda bütçeden yatırıma ayrılan paranın yüzde 41'lik bir orana sahip olduğunu iddia ederek; 'Biz 2 milyar euro yatırım yaparken, tüm devlet kurumlarının, bakanlıkların 5 yılda İzmir'e yaptıkları yatırım, sadece 1.5 milyar euro. İzmirden toplam 65 milyar Euro vergi alan devlet, bunun sadece 1.5'ini İzmir'e geri vermiş. Hepsinin toplamının İzmir Büyükşehir Belediyesine yaklaşamaması, bir babanın evlatlarını göz göre göre kayırması kadar utanç vericidir. Yani İzmir'den 40 alıp 1 vermeye devam ediyorlar. İzmir'in ismini ağzına alırken iki kere düşünecek birileri varsa o da iktidar partisi mensuplarıdır. Şartlı, koşullu hizmet vaatlerinizin İzmir'de işe yaramadığını ne zaman anlayacaksınız? Güneşin balçıkla sıvanmadığını ne zaman anlayacaksınız?' ifadelerini kullandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in devletten yeteri yatırımları alamadığı algısına sosyal medya hesabı üzerinden verdiği rakamlarla cevap verdi.Tunç Soyer'in İzmir'e 2.1 Milyon Euro yatırım yaptıklarını söylemesine karşın Hamza Dağ, CHP'li belediyenin başarısız yönetimlerine kılavuz olarak yaptıkları yatırımları Euro cinsinden hesaplayarak 'Ali Cengiz oyunu' yaptığını söyledi.Soyer'in iddialarına rağmen; Hükümetin son 5 yılda İzmir'e kazandığı yatırım miktarının 156 milyar lira; son 21 yılda ise 223 milyar lira olduğunu aktardı.Öte yandan Dağ, CHP'li İBB tarafından bütçeden yatırıma ayrıldığı söylenen yüzde 41'lik oranın aslında yüzde 31 olduğunu ve bu yatırımlara ayrılan paranın İzmirli vatandaşların hayatına yansımasının yüzde 10 civarında bile olmadığını kaydetti.Hamza Dağ'ın 'Tunç Soyer matematiği' ile yaptığı açıklamalar şu şekilde;'“Tunç Soyer matematiği” ile yapılan hesaplara binaen bazı yanlışları düzeltmek ve kamuoyuna doğru bilgi vermek adına bu açıklamayı yapmak elzem olmuştur.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık toplam bütçesi 65 milyar liradır. Bu bütçenin yüzde 90'ı İller Bankası'ndan gelmektedir. İBB kendi öz kaynaklarını oluşturma açısında da birçok belediyenin gerisindedir. Tunç Soyer'in yatırıma ayırdığını iddia ettiği oran yüzde 41, gerçekte ise bu oran yüzde 31 civarındadır. Yatırıma ayrılan paranın İzmirlilerin hayatına yansıması ise maalesef yüzde 10'larda bile değildir.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Soyer başarısız yönetimine kılavuz bulmak için yaptığı sınırlı sayıda “yatırımları” euro cinsinden hesaplayarak bir Ali Cengiz oyunu sergilemekte. O zaman onun hesabıyla gidelim. Hükümetimizin son 5 yıldaki İzmir'e kazandırdığı yatırımın miktarı 156 milyar liradır. Bu miktarın bugünkü kurdan değeri yaklaşık 5 milyar Euro'dur. Tunç Soyer'in matematiği ile hesapladığımızda ise ortaya kat be kat fazla bir rakam çıkmaktadır. Sayın Soyer'in söyleyemediklerini, bilip de söyleyemediklerini, şimdi doğru bir matematikle, sadece sığdırabildiklerimizi yazalım.Son 21 yılda İzmir'e kazandırdığımızın yatırımın miktarı 223 milyar liradır. Peki, İzmir'de neler yaptık?-19.430 konut-4 yeni organize sanayi bölgesi, 2 endüstri bölgesi, 4 teknopark-11.415 derslik, 4 yeni üniversite, 18.215 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurdu-47 hastane-İstanbul-İzmir ve Menemen, Aliağa, Çandarlı otoyolları-959 kilometreye çıkardığımız bölünmüş yol-Sabuncubeli ve Konak tünelleri-37 baraj, 44 sulama tesisi, 109 taşkın koruma tesisi, 8 gölet 6 yeraltı depolama tesisi-2'si stadyum olmak üzere toplam 115 spor tesisi-Nüfusun yüzde 90'ının doğal gaza erişimi-ve daha nice yatırımlar…Bunların yanı sıra; Buca Metrosu, Karşıyaka-Çiğli Tramvay Hattı Projesi, Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi Yapım Projesi, Çiğli Arıtma Tesisinin 4'üncü ünitesi ve diğer bazı projelerin onaylanması ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan bazı yolların İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmesi gibi birçok süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önünü açmak için elimizi taşın altına koymaktan imtina etmedik.'Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla Tunç Soyer'in yalanlarını ortaya çıkaran Hamza Dağ ardından CHP'li İBB'ye yönelttiği sorularla İzmir'deki hizmetlerin yetersizliğine vurgu yaptı. Dağ'ın CHP'li Soyer'e yönelttiği sorular şu şekilde;İzmir'in kronik sorunlarına çözüm dahi bulunamadığını sorularla gözler önüne seren Dağ, '4.5 yıllık süreçte İzmir'imizde planlanmış, finansmanı hazırlanmış, projelendirilmiş ve bitirilmiş bir tane dahi vizyon projeniz yoktur.' dedi.AK Partili Hamza Dağ sözlerine şu şekilde devam etti;'Sn. Soyer, Halep oradaysa arşın buradadır. Beceriksizliğinizi kendinize özgü matematik hesaplarıyla kapatamazsınız. İzmirli hemşehrilerimiz büyükşehir belediyesinden aldıkları hizmetin niceliğine de niteliğine de çok iyi bir şekilde vakıftır.Ez cümle; üzülerek söylüyoruz ki 4.5 yıllık süreçte İzmir'imizde planlanmış, finansmanı hazırlanmış, projelendirilmiş ve bitirilmiş bir tane dahi vizyon projeniz yoktur.Lafla peynir gemisi yürümediği gibi çamur atmakla da iz bırakamazsınız. “Hükümet destek vermiyor” yalanını söylemekten, bu masalı anlatmaktan bıkmadınız mı? İzmirliler bıktı, usandı bu safsatadan.'