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Siyonist İsrail kana doymadı! DSÖ'den acı uyarı: İnsanlığın en karanlık saatine yakınız

7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım yapan İsrail, yerleşim yerleri, hastane, okul, cami, kilise, pazar yeri demeden vurdu. Saldırılarda 7 bin 112'si çocuk 16 bin 258 Filistinli katledildi. Gazze toplu mezarlığa döndü

Siyonist İsrail kana doymadı! DSÖ'den acı uyarı: İnsanlığın en karanlık saatine yakınız
Ekleme: 7.12.2023 - 09:50 Güncelleme: 7.12.2023 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Siyonist İsrail kana doymadı! DSÖ'den acı uyarı: İnsanlığın en karanlık saatine yakınız
7 Ekim'den bu yana Gazze'ye soykırım boyutuna varan saldırılar yapan İsrail yerleşim yerleri, hastane, okul, cami, kilise demeden 2 aydır düzenlediği saldırılarda 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın toplam 16 bin 258 Filistinliyi öldürdü, 43 bin 616 kişiyi yaraladı.

7 bin 600 kişi de kayıp. İsrail güçleri, sonraki günlerde de Gazze'ye insani yardımların girişini engelleyerek elektrik, gıda ve yakıt akışını kesti. Batılı ülkeler sivillerin katledilmesini görmezden gelmenin ötesinde açıkça destekledi.

13 Ekim'de Durra Çocuk Hastanesi fosfor bombasıyla vuruldu. Gazze Şeridi'nin kuzeyindekiler sürgün edildi. 6 günlük ateşkesi ABD onayıyla bozan İsrail güneye saldırılarını yoğunlaştırarak 6 günde 1000'den fazla sivili katletti.

Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan kararlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD ve yandaşları tarafından veto edildi.

İsrail, 22 hastanenin tahliye edilmesini istedi ve 15 Ekim'de El Ehli Hastanesi'ni bombalayarak 500 kişiyi katletti.

Siyonist İsrail kana doymadı! DSÖ'den acı uyarı: İnsanlığın en karanlık saatine yakınız

Sivillerin sığındığı tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ni bile bombaladı. Saldırılarda 493 sağlık çalışanı öldü. Şifa ve Endonezya hastaneleri zorla boşalttırıldı.

İsrail ordusu, Cibaliye Mülteci Kampı'nı da kuşatma altında tutuyor. İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin'e saatlerce süren baskınında en az 18 Filistinli tutuklandı.

Mülteci kampının merkezine 'fosfor bombalarıyla' yoğun bir şekilde saldırıldı. Batı Şeria'daki baskınlarla 3 bin 640 kişi gözaltına alındı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısı, 7 Ekim'den bu yana yaklaşık yüzde 50 artarak 7 bin 800'e ulaştı.

Siyonist İsrail kana doymadı! DSÖ'den acı uyarı: İnsanlığın en karanlık saatine yakınız

BİR HASTANE DAHA HİZMET DIŞI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 'İsrail ordusu Kemal Advan Hastanesi'ni hizmet dışı bıraktı' açıklamasını yaptı. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 binden fazla kişi tamamen sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı.

BM'den de 'Hastanedeki yaralı artışıyla başa çıkılamıyor. Sivil katliam durdurulmalı' mesajı paylaşıldı. Aksa Şehitleri Hastanesi'ne son 24 saatte 73 ölü ve 123 yaralı getirildiği açıklandı.

SALGIN FELAKETİ

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Gazze'de 117 bin akut solunum yolu enfeksiyonu vakası, 5 yaş altı çocuklarda 86 bin ishal ve dehidrasyon (sıvı kaybı) vakası, 26 bin uyuz ve bit, 2 bin 400'den fazla da su çiçeği vakası tespit edildiğini duyurdu.

Siyonist İsrail kana doymadı! DSÖ'den acı uyarı: İnsanlığın en karanlık saatine yakınız

OKULLAR KUŞATILIYOR

UNICEF Sözcüsü James Elder, 'Çocuklara karşı yürütülen bu savaş, güneyde gördüğümüz her şeyi aşan ve kesinlikle kuzeyde gördüğümüz her şeyle aynı ölçekte bir vahşetle yeniden başladı' dedi.

İsrail dün de Gazze'nin güneyindekiler için yeni tahliye mesajları yayınladı.

Bani Suhaila'da kendilerine ayrılmış dört blokta (50, 51, 52 ve 219) bulunan barınaklarda ve okullarda yaşayan yerinden edilmiş kişilerin 'derhal tahliye edilmesi' konusunda uyarı yayınlandı.

Siyonist İsrail kana doymadı! DSÖ'den acı uyarı: İnsanlığın en karanlık saatine yakınız

1.5 MİLYON İNSAN BİRKAÇ SOKAĞA HAPSEDİLDİ

Katar merkezli Al Jazeera kanalı muhabirlerinden Hani Mahmud, Gazze'deki durumu 'Filistinlilerin hiçbir yere gitme seçeneği yok.

Son 2 gündür kapatılan Refah Sınır Kapısı'na bakıyoruz. Ağır bir bombardıman altında olan halk birkaç sokağa itiliyor. Bu toprak parçasına 1.5 milyondan fazla insan sıkıştı.

Sokaklar ve yollar insanlarla dolu. Yağışlı havalarda sokakta uyuyanlar var. Yaşam koşulları insanlar için çok ama çok zorlaşıyor' dedi.

Siyonist İsrail kana doymadı! DSÖ'den acı uyarı: İnsanlığın en karanlık saatine yakınız

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN ACI UYARI: İNSANLIĞIN EN KARANLIK SAATİNE YAKINIZ

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Filistin başkanı Dr. Richard Peeperkorn: Gazze'de durum her geçen saat daha da kötüye gidiyor.

Bombardımanlar güney bölgeleri de dahil olmak üzere her yerde yoğunlaşıyor. Pek çok insan çaresiz ve neredeyse kalıcı bir şok halinde. İnsanlığın en karanlık saatine yaklaşıyoruz.

Bu bombalamalar ve anlamsız can kayıpları artık durmalı ve kalıcı bir ateşkese ihtiyacımız var.

Siyonist İsrail kana doymadı! DSÖ'den acı uyarı: İnsanlığın en karanlık saatine yakınız

KATLİAM TEKNOLOJİSİ ABD'DEN

İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze'ye yönelik 2 saldırısında ABD menşeli askeri ekipmanları kullandığını ve bu saldırılar sonucu 43 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 ailenin yok olduğunu açıkladı.

Raporda, ABD silahlarını kullanan İsrail'in 10 Ekim'de El Naccar ailesinin evine yaptığı saldırıda 24 kişinin, 22 Ekim'de Ebu Malik ailesinin evine yönelik saldırıda da 19 kişinin hayatını kaybettiği ve bu saldırılarda yaşamını yitirenlerin 19'unun çocuk, 14'ünün kadın olduğu belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, yaptığı yazılı açıklamada, '(Gazze'de) ABD yapımı silahlar, ailelerin topluca katline yol açtı' ifadesine yer verdi.

Siyonist İsrail kana doymadı! DSÖ'den acı uyarı: İnsanlığın en karanlık saatine yakınız

NETANYAHU MEYDAN OKUYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin 'askerden arındırılması' gerektiğini, bunu sadece kendilerinin yapabileceğini ve hiçbir uluslararası gücün bundan sorumlu olamayacağını söyledi.

Öte yandan İsrail basını, Netanyahu ile Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınlarının tartıştığını aktardı.

Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları ve serbest bırakılan esirlerle bir araya gelen Netanyahu, 'Şu anda herkesi eve getirme imkânı yok' dedi

Siyonist İsrail kana doymadı! DSÖ'den acı uyarı: İnsanlığın en karanlık saatine yakınız

YAPAY ZEKA HABSORA İLE SİSTEMATİK SOYKIRIM

İsrail merkezli +972 isimli internet sitesi geçtiğimiz günlerde bir haber yayınlamıştı.


Haberde İsrail ordusunun, 'Habsora' adlı yapay zekâ uygulamasıyla otomatik olarak üretilen hedeflere yönelik saldırılarda kaç sivilin yaşamını yitireceğinin her zaman bilindiğini yazdı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hedef belirlemek için kullandığı 'Habsora' adlı yapay zekâ uygulamasını sivil altyapının kasıtlı olarak vurulmasında kullandığı belirtildi.

Siyonist İsrail kana doymadı! DSÖ'den acı uyarı: İnsanlığın en karanlık saatine yakınız

TÜNELLERE DENİZ SUYU POMPALIYORLAR

ABD'li Wall Street Journal Gazetesi, İsrail yönetiminin Gazze'nin altında uzanan tünellere Akdeniz'den pompalanan suyu doldurmayı planladığını ileri sürmüştü.

Dün İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) yayınladığı görüntülerde İsrail askerlerinin su pompaları kurduğu görüldü.

Siyonist İsrail kana doymadı! DSÖ'den acı uyarı: İnsanlığın en karanlık saatine yakınız
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